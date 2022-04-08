苗栗縣12、13日3場徵才活動 釋出1500個職缺

勞動部桃竹苗分署12、13日將在苗栗縣辦理3場次徵才活動，預計46家廠商將釋出近1500個職缺，提供年後轉職、二度就業婦女工作機會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心今天發布訊息指出，4月12日及13日連續2天辦理3場次苗栗地區現場徵才活動。12日上午9時至下午1時，在苑裡鎮新復社區活動中心辦理，邀請億光電子、富佰客、巨大機械、同泰電子、野寶科技等15家在地及大甲幼獅工業區廠商參加。

13日徵才活動則在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）舉辦，規劃上、下午各1場，分別邀請京元電子、力積電、群創光電、太平洋醫材、寶雅國際、吉元有線電視、富田電機以及智邦科技、微笑單車（YouBike）、慈濟居家長照、開展餐飲集團、年興紡織等廠商參與。2天3場次共提供近1500個工作職缺。

苗栗就業中心主任陳懷峰表示，這次徵才活動有多家廠商提供固定日班工作職缺，適合二度就業婦女；另為紓解產業缺工問題，也鼓勵雇主多雇用新住民朋友，依規定新住民在台居留期間即可工作，雇用期間勞動權益與本國國民相同，提醒雇主應為其投保勞保及就保。