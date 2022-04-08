快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

桃市府與政大簽MOU 助航空城升級培訓高階人才

中央社 / 桃園8日電

桃園市府今天與政治大學簽署「國際大學城計畫」合作意向書，將提供土地讓政大建設「公共行政及企業管理教育中心」，協助桃市府及產業競爭力轉型升級，培訓國內外金融高階人才。

桃園市長鄭文燦今天與國立政治大學校長郭明政簽署「國際大學城計畫」合作意向書（MOU），鄭文燦表示，將由市府提供3.22公頃土地，讓政治大學建設「公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心分部）」。

鄭文燦說，桃園航空城的目標是建構國際化產業園區，「政大公企中心分部」的進駐，將完善航空城特定區的智慧城市計畫，協助桃市府及產業競爭力的轉型升級，並規劃國際金融園區，培訓國內外高階人才。

鄭文燦指出，桃園市立大園國際高中今天也與政大簽訂第二外語合作協議書，將借重政大外語學院的資源，開設韓文、日文、德文、法文、西班牙文的加深加廣課程，由政大師資至大園高中授課，學生修業期滿後將取得學分及證書，開創高中與大學整合資源的跨階段學習。

郭明政表示，政大是國內最具指標意義的人文與社會科學大學，將與市府及產業攜手打造此一園區成為研發與研訓的樞紐。

政大 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

遭質疑防疫會議漏雙北 總統府兩度以25字回應

全國身心障運動會代表隊授旗 鄭文燦：人生重要的目標

影／防疫會議未邀雙北首長 國民黨批防疫分藍綠

鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

相關新聞

對付違規小廣告 竹市環保局扮「買房客」蒐證裁罰

新竹市街頭近月又出現違規小廣告妨礙市容，志工「撕不勝撕」，有里長決定自祭禮券獎勵，鼓勵民眾幫忙撕除。新竹市環保局正在訂定...

平鎮一號社宅今上樑 64戶預計今年10月竣工明年3月入住

桃園平鎮一號社會住宅即將在今年10月竣工並開放申請，並於今天上午舉行上梁典禮，此棟社宅為地上12層、地下2層建築共有64...

頭屋數百戶爭取自來水延管供水 爭取明年底竣工

苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供水不穩定，頭屋村至今有420多戶無自來水供應，頭屋鄉公所及立委湯蕙禎最近為此召開協調會協商爭取改...

全國身心障運動會代表隊授旗 鄭文燦：人生重要的目標

桃園市長鄭文燦今天上午出席全國身心障礙國民運動會桃園市代表隊授旗典禮，並表示這次運動會9日至12日在台中市舉行，桃園代表...

桃園這馬路6公里兩邊擺滿三角錐 議員質詢 原因氣炸

桃園市議員謝美英昨天在議會質詢交通局指出，民眾反映中壢區月桃路才完工啟用不久，現況卻沿途擺滿交通錐，沒好好固定遇風就移位...

鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，到早上8點為止，桃園市今天新增25名Covid-19確診者，大部分都是擴大匡列、居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。