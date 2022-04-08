土耳其觀光金雞母 卡帕多奇亞第1季開亮眼成績

2022年土耳其卡帕多奇亞第一季接待遊客比去年增長54%，該地區的博物館和古遺址在今年前三個月迎來了30萬5,275人次參觀，這裡堪稱是土耳其觀光產業的金雞母，在新年度開出亮眼成績。

土耳其卡帕多奇亞（Kapadokya）以其獨特的地形、豐富的歷史和美味的菜肴吸引著遊客紛至沓來，這個四季都精采的觀光聖地，特色包括地下岩石雕刻出的城市、迷人的精靈煙囪和令人歎為觀止的美景；還有令遊客得以體驗神奇的熱氣球、騎馬穿越岩石景觀、迷人的洞穴酒店，以及在古雅的咖啡館品嘗當地葡萄酒，每一個項目都為旅客帶來難忘的度假體驗。

在高空俯瞰美景，在洞穴酒店放鬆品美酒

卡帕多奇亞（Kapadokya）結合自然景觀和歷史奇觀，該地區的地形是由目前休眠的火山噴發的熔岩和火山灰侵蝕形成的，那些被稱為「精靈煙囪」的圓錐形尖塔和由岩石雕刻而成的數百年歷史的地下城市令遊客著迷；此區也古代也因培育馬而聞名，數百年來一直被稱為「美麗馬匹之鄉」。

欣賞卡帕多奇亞壯麗景觀的最佳方式是乘坐熱氣球徐徐升至美麗的天空中。五顏六色的熱氣球通常在早上五點左右從格雷梅（Göreme）村起飛，遊客可以在飛行中欣賞鴿子穀（Güvercin Vadisi）、澤米穀（Zemi Vadisi）、愛情穀（Aşk Vadisi）和帕夏貝修士谷（Pasabağ Monks Vadisi）的全景，以及著名的精靈煙囪和其他奇妙的岩層。一定要帶上相機。

對於尋求更真切的卡帕多奇亞遊玩體驗的遊客來說，該地區的洞穴酒店是完美的住宿處，洞穴酒店的岩洞房將歷史和現代設施完美融合，在一整天的觀光之後，享受夜晚時光的最佳方式是在一家精品洞穴酒店的休息室裡放鬆，品一杯當地的美酒。

打卡文化遺產聖境，騎馬或徒步旅行都精

作為「美麗馬匹之鄉」，卡帕多奇亞非常適合騎馬，該地區的馬場可提供有嚮導的騎行服務，騎上漂亮而又步伐穩健的小馬，欣賞紅穀（Kırmızı Vadi）日落是一次難忘的經歷。騎馬之外，也可以徒步探索景點，例如寧靜的伊赫拉拉穀（Ihlara Vadisi）就是徒步旅行的絕佳去處。在山谷中，梅倫迪茲河（Melendiz çayı）沿岸有涼亭，徒步旅行者可以在那裡喝杯茶或咖啡，當地也有吉普車和ATV巡遊，通過越野車可以抵達該地區的一些教堂和山谷。

1985年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的格雷梅露天博物館（Göreme Açık Hava Müzesi）是一處由壁畫和岩石雕刻的教堂組成的綜合體，這裡是該地區早期居民的遺跡，包括亞述人、赫梯人、弗裡吉人、希臘人、羅馬人、拜占庭人、早期基督徒和伊斯蘭世界。格雷梅露天博物館是該地區的主要文化中心，據說格雷梅露天博物館中的基勒教堂、卡蘭勒教堂和托卡勒教堂在羅馬時期曾被阿瓦諾斯的居民用作亡靈墓地。

于爾居普（Ürgüp）的三美石（Üç Güzeller）精靈煙囪是該地區拍攝照片最多的地點之一，而穆斯塔法帕（Mustafapaşa）的18世紀教堂—聖君士坦丁和海倫娜教堂（Aziz Constantine ve Helena）建于蘇丹艾哈邁特一世統治時期。奧塔希薩（Ortahisar）村的奧塔希薩城堡（Ortahisar Kalesi）是一座雕刻在岩石上的引人注目的城堡。

地下城揭秘靠隧道小徑，地上童話之鄉是婚禮蜜月首選

卡帕多奇亞是一片神秘的土地，伴著歷史的沉浮，這座城曾經坐落在地下，然而幾個世紀以來，這裡一直有人居住。有研究表明，這些完全由岩石雕刻而成的層巒疊嶂的地下城市，其歷史大約可以追溯到西元前七世紀和八世紀。Kaymaklı、Derinkuyu、Özkonak、Mazi和Tatlarin等地下城市是為了保護該地區的居民免受外來入侵而建造的，它們通過岩石雕刻的隧道連接著數十個生活區、禮拜場所和儲藏區，為居民的日常生活打開了一扇窗，沿著這些獨特的地下住宅的小徑漫步是一次難忘的經歷。

地下地上都精采的卡帕多奇亞擁有童話般的風景，這裡也是土耳其最受歡迎的婚禮和蜜月目的地之一。這裡有眾多的華麗精品酒店和豐富的餐飲供新人和他們的賓客選擇，當然還有令人神往的熱氣球。

許多情侶會在乘坐熱氣球時舉辦他們的求婚和婚禮儀式，或者在卡帕多奇亞藍色的天空下，伴隨著漫天漂浮的熱氣球來慶祝周年紀念日和蜜月。在若隱若現的洞穴精品酒店的露臺可以看到梯田在夕陽的照射下閃耀的光芒，賓客還可以在此享受土耳其浴和其他水療設施，這裡也因此成為舉辦婚慶典禮的熱門選擇。

味蕾跳動的美食饗宴

與土耳其其他地區的美食一樣，卡帕多奇亞的美食也融合了該地區的文化遺產和當地新鮮的時令產品。 來到卡帕多奇亞的遊客，通常會在嫋嫋炊煙中以傳統的土耳其早餐開始一天的生活。早餐品種極其豐富，包括當地的乳酪、新鮮的雞蛋、番茄、黃瓜和青椒，還有橄欖、果醬、蜂蜜、黃油和奶油；同時還配有自製香腸、糕點和menemen這種美味的蛋類製品，與芬芳的土耳其茶相得益彰。

卡帕多奇亞的其他美食還有當地菜肴，如燉杏和Zerdeli米飯（一種藏紅花米飯）。在這個以陶器聞名的地區，陶器烤肉（testi kebap）是一道不可錯過的美食：將蔬菜和肉放在一個陶罐裡，用麵包密封，然後在傳統烤箱(tandır)裡烘烤。在上菜之前，急速打破封口，讓整道菜肴極具觀賞性。