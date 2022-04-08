對付違規小廣告 竹市環保局扮「買房客」蒐證裁罰

新竹市街頭近月又出現違規小廣告妨礙市容，志工「撕不勝撕」，有里長決定自祭禮券獎勵，鼓勵民眾幫忙撕除。新竹市環保局正在訂定今年的獎勵活動，也因房仲業者多用王八機或人頭號碼規避查緝，改主動出擊佯裝買屋人與房仲碰面，藉此蒐集亂貼小廣告的違法事證，去年累計開罰161件，今年才過3個月，已經裁處不肖業者35件。

文雅里長朱毅說，違規小廣告讓地方不堪其擾，這些房仲多趁半夜、清晨騎車隨意張貼，有的甚至利用特殊工具張貼在近2公尺高度，大幅增加撕除難度，由於背後都黏貼泡棉膠，好不容易搬來椅子撕下廣告單，電桿上還是會留下一條條殘膠，毀壞市容。

以文雅里來說，包括經國路、竹光路或城北街巷內都不時見到違規小廣告，連剛完成電纜地下化的經國路新電桿也慘遭「毒手」。朱毅說，只要看到房仲在亂貼，他就會騎車攔阻告誡，也希望有更多人幫忙，若有拍到行為人亂貼廣告，將提供禮券獎勵。

新竹市環保局觀察，近來可能因為景氣回升，違規小廣告張貼比去年更多，從過往經驗，這些小廣告上頭留下的電話號碼，多為王八機或人頭號碼，停話沒有太大意義，業者也已有警覺，以兩層防護確定來電者真的要看房，再以真實號碼來電約定時間。

環保局杜絕不肖業者規避查緝，以「假看房、真蒐證」方式揪出濫貼違規小廣告的行為人，除了直接打電話與房仲約定現場看屋，也會上房屋銷售網站確認該廣告單提及的建案，確實為該房仲業者所負責，同步蒐證讓亂貼違規小廣告的行為人無法狡辯。