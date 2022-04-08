平鎮一號社宅今上樑 64戶預計今年10月竣工明年3月入住

桃園平鎮一號社會住宅即將在今年10月竣工並開放申請，並於今天上午舉行上梁典禮，此棟社宅為地上12層、地下2層建築共有64戶及親子館、家庭服務中心、委外服務據點和終身服務據點等4個社福設施；社宅建築強調耐震、舒適及好服務，住宅施作隔音地坪，並導入社宅內的冷氣、家具及熱水器以租代買政策，提升居民生活品質，預計明年3月可以入住。

桃園平鎮區平鎮一號社宅鄰近南勢國小、平南國中、平鎮國民運動中心、民俗文化公園及漢口環保公園等建設，基地面積約2400平方公尺，工程經費約4.7億元，預計今年10月完工並開放民眾申請，明年3月可入住。

住宅發展處表示，平鎮一號為地上12層、地下2層建築提供64戶，3至12樓分別規劃19坪的1房型、36坪的2房型及51坪的3房型，同時1樓設置150坪空間約可容納30人的親子館，2樓設置家庭服務中心，3樓設置終身服務據點及委外服務據點；地下的2層停車場規劃提供57個汽車位、100個機車位，並將開放周邊居民使用。

桃園市長今出席上梁典禮表示，市府持續優化南勢地區公共建設品質，未來透過平鎮一號竣工，將可提升南勢地區社福服務量能；而桃園社宅計畫第一階段規劃51處共1.2萬戶，市府與國家住都中心、營建署研商，規劃提出第二輪社宅加強計畫，預計最高可達1.7萬戶。