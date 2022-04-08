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頭屋數百戶爭取自來水延管供水 爭取明年底竣工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供水不穩，頭屋村有420多戶無自來水供應，鄉公所及立委湯蕙禎最近召開協調會，爭取自來水延管工程在明年底完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供水不穩，頭屋村有420多戶無自來水供應，鄉公所及立委湯蕙禎最近召開協調會，爭取自來水延管工程在明年底完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供水不穩定，頭屋村至今有420多戶無自來水供應，頭屋鄉公所及立委湯蕙禎最近為此召開協調會協商爭取改善，目前水公司有兩期的延管工程經費不足5000萬元，湯蕙禎允諾負責向中央爭取，盡量爭取在明年底前竣工。

頭屋鄉簡易自來水爭取改由台水供水，2019年底納入前瞻基礎建設「無自來水地區供水改善計畫」分3期改接台水，目前僅餘第三期頭屋村420多戶未完成改接，但簡易自來水供水不穩定，台水又以簡水拖欠75萬多元水費未清，不願接水支援，用戶被迫抽地下水或買水使用，叫苦不已，全案經地方陳情，由湯蕙禎協助邀相關單位協調，並達成共識。

頭屋鄉公所今天指出，鄉內自來水延管工程第3-2、3-3還需經費約5000 萬元，湯立委允諾負責向中央爭取，盡量於2023年底前竣工，讓鄉內全面使用台水供應的自來水； 過渡期間，鄉公所為解決鄉親迫切民生用水問題，將以輔導協助社團法人頭屋鄉簡易自來水管委會的立場，在中正街牛肚大王對面重新申請自來水表，接通簡水管線，供應頭屋鄉自來水延管工程第3-2、3-3用戶的民生用水，或請水公司評估全面接通供應台水的可能性。

鄉公所表示，簡水1度13元，比台水便宜，但自鄉公所名義向台水公司申請水表起，供水計價仍以每度 13元收費，並由頭屋簡水委員會支付台水水費，未來如發生漏水、人事合理支出等差額，將由延管工程第3-2、3-3期用戶均攤補足，並檢討是否調整水費。

此外，中正街牛肚大王對面自來水接管簡水系統如供水不足，水公司需再尋求第二或第三接管工程，直到民生用水供需正常，破管所需費用由鄉公所補助。

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