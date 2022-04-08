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桃園煉油廠捐再生電腦助弱勢 縮短城鄉數位落差

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

桃園煉油廠日前於桃園大溪區美華國小舉辦再生電腦捐贈活動，捐贈25台再生電腦給桃園地區美華國小、社子國小、竹圍國中及瑞原國中等4所學校，將資源傳遞給更多偏鄉弱勢學子，實踐環境永續理念。

台灣中油公司多來年配合教育部「偏鄉數位應用精進計畫」，長期投入資源活化、實踐永續利用之工作，為提升學童資訊科技素養，縮短城鄉數位落差，將效能還很良好的設備，經過檢修後送至有需要的地方，落實節能資源，善盡社會責任，給予社會正向能量的回饋。

桃園煉油廠廠長季存厚表示，數位科技快速發展，且受疫情影響，線上學習已然成為新常態，桃園煉油廠期望幫助學童應變現在的教學模式，即使遇到停課狀況，也能透過遠距教學持續吸收知識。

季存厚說，這些經過整理後的再生電腦都能正常使用，捐贈給有需要的學校團體，提供更多的硬體資源及選擇。未來桃園煉油廠將持續辦理類似活動，透過行動實踐永續經營、珍惜資源的理念，對於在地鄉親展現「桃園煉油廠Can Help」的期待。

桃園市政府教育局科長巫珍妮指出，再生電腦的捐贈能使學校在教學及行政上有更多發揮，發揮拋磚引玉的價值。疫情期間更可以讓弱勢的學生在家裡也能停課不停學，同時也符合偏鄉數位學習，有助於整體正向發展。

美華國小校長邱冠璋則表示，有些弱勢家庭家裡並沒有電腦，透過這些再生電腦的捐贈，讓偏鄉學童不用再擔心遠距教學、課程進度落後的問題，小朋友們非常雀躍，且這些電腦可運用於學校的生態教育，對學習有極大的幫助。

桃園 偏鄉 遠距教學

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