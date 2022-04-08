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新竹市辦無障礙微旅行 帶身障者出遊豐富生活

中央社 / 新竹市8日電

新竹市政府持續辦理「無障礙微旅行」，醫護團隊將帶領100名身障朋友出遊，市府今天表示，帶領身心障礙者出遊豐富生活，為生命增添更多色彩。

新竹市政府今天發布新聞稿，市府從民國106年起推出無障礙微旅行，很受歡迎，今年更結合專業團隊，有急診室醫生背景的郭建中，與兼具中高齡肌力訓練員的職能治療師洪詩媛、音樂職能治療師廖淑廷、園藝治療師劉亦中等合作，豐富出遊行程，也隨時有醫護人員在場，讓身障者玩得更安心。

郭建中也同時具有導遊和健身教練身分，他說，將以專業能力協助身心障礙朋友用健走杖運動，一起享受山中森林浴。

市府表示，這次「無障礙微旅行」規劃100名額，走訪的地方依據不同路線改變，有到動物園、玻璃工藝博物館、合興車站以及峨嵋湖與十二寮休閒農業園區等，讓身障者可親近動物、感受大自然，也體驗農趣與健行。

社會處表示，無障礙微旅行首發團將於4月18日開跑，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明者，且未曾參加過「無障礙微旅行」身心障礙朋友，免費參加。

身障者 治療師 新竹

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