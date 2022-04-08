新竹市金城湖好賞鳥 看上千隻高蹺鴴飛舞

新竹市金城湖與香山濕地為賞鳥的重點區域，近期到訪水鳥有上千隻的高蹺鴴，場面壯觀，還有黑面琵鷺、白眉鴨等，市長林智堅說，邀請民眾來賞鳥，貼近大自然。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，是候鳥遷徙的重要中繼補給站，而金城湖也為竹市賞鳥區，每年高蹺鴴過境數量穩定，也成為新竹市的迎賓鳥。

市府產發處說，高蹺鴴擁有淡紅色的長腳、黑白對比羽色，不論行走或飛行都有如紳士般優雅的姿態，是各地愛鳥人士追星對象，今年到訪上千隻，群起飛舞有如黑白潮，非常壯觀。

產發處表示，近期到訪的水鳥還有琵嘴鴨、白眉鴨、尖尾鴨、黑面琵鷺等，其中，黑面琵鷺成群20幾隻造訪香山濕地，也成為美拍對象。

產發處指出，未來還會有更多北返候鳥陸續抵達金城湖，湖區樹木停棲還有猛禽黑翅鳶，在賞蟹步道能欣賞到成群的灰斑鴴及翻石鷸停棲，邀請民眾到香山濕地賞鳥，也遊賞蟹步道，感受戶外生態假期。