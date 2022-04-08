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全國身心障運動會代表隊授旗 鄭文燦：人生重要的目標
桃園市長鄭文燦今天上午出席全國身心障礙國民運動會桃園市代表隊授旗典禮，並表示這次運動會9日至12日在台中市舉行，桃園代表隊由身心障礙團體、學校等13個單位組成232人隊伍參賽，角逐田徑、游泳、羽球、桌球、籃球、保齡球、射箭、地板滾球及特殊奧運項目等9類競賽項目，期勉選手爭取佳績、持續發光發熱。
鄭文燦說，全國身心障礙國民運動會3月26日先舉辦射擊賽，桃園選手許明睿在聽障男子10公尺空氣手槍，以總分232.6分勇奪金牌，預賽成績破大會紀錄相當不容易。此外，桃園市的優秀選手還有入選2022年巴西聽障奧運的王世偉，以及多次代表桃園參賽的金牌選手劉興奇、温吉成，相信今年全國身賽一樣能獲得亮眼成績。
桃園代表隊在上屆全國身心障礙國民運動會奪下12金、14銀、14銅的好成績，並蟬聯9項金牌、破2項全國紀錄及1項大會紀錄，全國排名第7，市政府總計頒發462萬4000元獎勵金。鄭文燦鼓勵身障選手將運動會視為人生重要且值得追求的目標，市府在推動共融式遊戲場、運動場或規畫設計公園、運動中心，都必須考慮身障朋友的使用需求，將持續努力，打造身心障礙者的友善運動環境。
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