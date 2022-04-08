桃園這馬路6公里兩邊擺滿三角錐 議員質詢 原因氣炸

桃園市議員謝美英昨天在議會質詢交通局指出，民眾反映中壢區月桃路才完工啟用不久，現況卻沿途擺滿交通錐，沒好好固定遇風就移位、被吹倒，汽機車駕駛人為了閃避交通錐往道路中間偏，常和後方來車爭道非常危險。

桃園市政府交通局昨天在答覆的時候以為是新工處人行道管線或月桃路的工程還沒有完成，因此擺了這麼長滿滿的三角錐，今天表示議會結束後再詢問相關單位，發現是大園區辦海芋季，為了維護交通秩序禁止月桃路兩邊停車，農業局和市警局因此擺了近7公里的三角錐。謝美英上午批市政府根本師荒腔走板，海芋季在假日的時候遊客多固然要做好交通管制，但是平日人潮少了大半，根本不需要在月桃路放三角錐何況沒固定好，說要做和交管，反而因此變成交通危險因素。

謝美英車開到現場實地走一趟和錄影，2分鐘的影片只見右側車道與人行道全是交通錐一路相隨，全長6.48公里全新的月桃路，雙向交通錐擺好擺滿，民眾不知道用意。

謝美英說，桃園市肇事熱點路段前10名，中壢區就包辦了4名。主要交通意外路段為新中北路、榮民路、榮民南路、新中北路二段。大家都很想知道，到底為什麼桃園的交通事故年年全國排第一？她質疑像月桃路新設人行道沿線三角錐一路相隨，是為了保護行人還是保護車子？交通局是否應該依專業判斷、協調處理？

當大家很努力在改善桃園交通，這種臨時性、很突兀的道路地上物，很適合這樣沿途設置，今天知道是為了辦海芋季放三角錐，更凸顯市政府做事情完全不考慮民意和交通安全，全部照本位主義做事。