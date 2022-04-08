快訊

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦上午在防疫會議宣布獎勵措施，鼓勵民眾踴躍打疫苗。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦上午在防疫會議宣布獎勵措施，鼓勵民眾踴躍打疫苗。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，到早上8點為止，桃園市今天新增25名Covid-19確診者，大部分都是擴大匡列、居隔採檢出陽性，下午防疫記者會進一步說明。

另外，有確診者的學校、機關和公司部分，中埔國小採檢72位、八德區公所189位、龜山科技大廠採檢122位都是陰性，不過科技公司有38名移工送集中檢疫，後續要再觀察。

鄭文燦說，未來學校會有新的停課標準，到時候會配合中央流行防疫指揮中心的規定，市政府也會利用學校的家長聯絡簿，鼓勵家人踴躍打疫苗，包括鼓勵國中、高中生打第2劑疫苗，市政府會送學生職棒樂天桃猿隊在主場的比賽門票，學生打完疫苗14天以後就可以去看球賽。

在提高長者疫苗覆蓋率方面，鄭文燦宣布4月15日開始，長者專案接種打疫苗年齡下修到60歲、原住民族50歲，到時候會安排社區接種站還有免費愛心計程車接送，打第1、2、3劑疫苗的長者都可以有700元禮券和1包桃園好米，希望藉此提告疫苗覆蓋率。

鄭文燦要求相關局處預先做好在輕症家照護分工，衛生局要和責任醫院做好分區規畫，以及遠距醫療服務，民政局、區公所負責關懷服務包括送關懷包、購物需求服務，如果要送醫院就請消防局、交通局安排救護、防疫車輛，環保局負責清運廢棄物，警察局做好居家照護者不外出的管制；衛生局和觀旅局還要要做好防疫旅館加強版的規畫，目前先選擇1家試辦。

鄭文燦表示，這段期間確診個案和不明感染源會增加，也就是社區會有輕症、無症的黑數，所以提高疫苗覆蓋率很重要，要能使疫情緩坡上升、輕重症分流就要做好輕症照護等各項準備工作提高防疫韌性，達到重症清零，輕症積極管控目標。

疫苗 鄭文燦 衛生局

延伸閱讀

桃園獎勵長照機構、到宅疫苗接種 估執行至5月15日

鄭文燦贊成輕重症分流 規劃輕症在家照護方案

桃園增27例本土、20處足跡 八德區公所員工確診

小英防疫會議僅邀綠首長 民眾黨：雙北市長被當局外人

相關新聞

桃園這馬路6公里兩邊擺滿三角錐 議員質詢 原因氣炸

桃園市議員謝美英昨天在議會質詢交通局指出，民眾反映中壢區月桃路才完工啟用不久，現況卻沿途擺滿交通錐，沒好好固定遇風就移位...

鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，到早上8點為止，桃園市今天新增25名Covid-19確診者，大部分都是擴大匡列、居...

竹市無障礙微旅行報名中！專業師資帶你逛小鎮、遊山林

新竹市政府社會處第6屆「無障礙微旅行」現正受理報名。市府今天指出，今年首創找來兼具導遊、健身教練身分的醫生郭建中搭配職能...

善心人士接力贊助 新竹偏鄉童免費參訪世界宗教博物館

世界宗教博物館獲企業家參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，以小額捐款方式贊助偏鄉學童到博物館參觀的門票，在館內擔任志工的...

民進黨竹市黨部主委 鄭宏輝vs.陳建名

民進黨2年一次的黨職選舉將於5月22日登場，新竹市黨部現任主委陳建名前天才表態爭取連任，行政院政務顧問鄭宏輝昨天一早也宣...

市集 音樂會 竹縣桐花祭16日登場

竹縣桐花約4、5月綻放，縣府今年選定寶山水庫作為桐花祭主場，16日起至5月7日一連舉辦賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗、不插電音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。