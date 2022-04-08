鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，到早上8點為止，桃園市今天新增25名Covid-19確診者，大部分都是擴大匡列、居隔採檢出陽性，下午防疫記者會進一步說明。

另外，有確診者的學校、機關和公司部分，中埔國小採檢72位、八德區公所189位、龜山科技大廠採檢122位都是陰性，不過科技公司有38名移工送集中檢疫，後續要再觀察。

鄭文燦說，未來學校會有新的停課標準，到時候會配合中央流行防疫指揮中心的規定，市政府也會利用學校的家長聯絡簿，鼓勵家人踴躍打疫苗，包括鼓勵國中、高中生打第2劑疫苗，市政府會送學生職棒樂天桃猿隊在主場的比賽門票，學生打完疫苗14天以後就可以去看球賽。

在提高長者疫苗覆蓋率方面，鄭文燦宣布4月15日開始，長者專案接種打疫苗年齡下修到60歲、原住民族50歲，到時候會安排社區接種站還有免費愛心計程車接送，打第1、2、3劑疫苗的長者都可以有700元禮券和1包桃園好米，希望藉此提告疫苗覆蓋率。

鄭文燦要求相關局處預先做好在輕症家照護分工，衛生局要和責任醫院做好分區規畫，以及遠距醫療服務，民政局、區公所負責關懷服務包括送關懷包、購物需求服務，如果要送醫院就請消防局、交通局安排救護、防疫車輛，環保局負責清運廢棄物，警察局做好居家照護者不外出的管制；衛生局和觀旅局還要要做好防疫旅館加強版的規畫，目前先選擇1家試辦。

鄭文燦表示，這段期間確診個案和不明感染源會增加，也就是社區會有輕症、無症的黑數，所以提高疫苗覆蓋率很重要，要能使疫情緩坡上升、輕重症分流就要做好輕症照護等各項準備工作提高防疫韌性，達到重症清零，輕症積極管控目標。