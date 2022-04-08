竹市無障礙微旅行報名中！專業師資帶你逛小鎮、遊山林

新竹市政府社會處第6屆「無障礙微旅行」現正受理報名。市府今天指出，今年首創找來兼具導遊、健身教練身分的醫生郭建中搭配職能治療師及園藝治療師等組成專業師資群，除了經典路線還有山中健行行程，希望身障朋友也能快樂出遊，不再被環境、交通及無障礙設施等因素受限。

社會處處長張柔說，市府2017年開始推出無障礙微旅行，至今已有719人參加，今年首創專業師資群帶隊，包括急診室全科醫生郭建中、兼具中高齡肌力訓練員的職能治療師洪詩媛、音樂職能治療師廖淑廷、園藝治療師劉亦中等合作，希望達到出遊、運動雙重體驗，讓身障者藉由出遊突破框架，帶給生活更多想像。

郭建中也同時具有導遊和健身教練身分，他說，「說要出去玩，誰都會動起來」，他深信運動即良藥，因此發展出健身旅遊形式，本次無障礙旅行，他將以專業能力協助身心障礙朋友用健走杖運動，一起享受山中森林浴。

新竹市第6屆「無障礙微旅行」規畫100個名額，現正開放報名中，6條路線包含維持最夯的「動物樂遊遊」、「古金童年行」、「小鎮悠閒行」及「隧道冒險行」等4條路線外；特別新增「山城浪漫行」及「農趣健體行」2處景點，分別走訪大山北月前往山林中豐鄉小學改造成的人文生態館享受森林浴，另一處是在峨嵋湖與十二寮休閒農業園區體驗農趣與健行。

68歲的智蕙是為行動不便的身心障礙者，她說，體力在退休後逐漸衰弱，生活也變得沒有重心，在社工及多扶旅遊管家的鼓勵下參加行程，有了愉快的出遊經驗後，現在每年會安排兩天一夜的行程，2020年參加日本鹿兒島五天四夜的行程，有了更豐富的人生體驗。