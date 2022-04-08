快訊

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善心人士接力贊助 新竹偏鄉童免費參訪世界宗教博物館

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
博幼社會福利基金會竹東中心帶領學童參訪世界宗教博物館，館方導覽寓教於樂。圖／館方提供
博幼社會福利基金會竹東中心帶領學童參訪世界宗教博物館，館方導覽寓教於樂。圖／館方提供

世界宗教博物館獲企業家參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，以小額捐款方式贊助偏鄉學童到博物館參觀的門票，在館內擔任志工的一對夫妻也慨然負擔專車、用餐等費用，昨天讓來自新竹山區近40名孩童得以如願北上參觀「愛的星球」兒童館及常設展，體驗一場不必出國的異國文化之旅。

帶隊參訪的博幼社會福利基金會竹東中心督導林巧婷說，平常提供課後輔導，偏重在英文、數學、閱讀方面，對偏鄉孩子來說，走出教室學習，到平常不會到的地方，就是相當不同的體驗。

林巧婷說，這次來到世界宗教博物館，打開學童視野，了解到不同的宗教信仰原來跟生活息息相關。在宇創廳觀看「People」動畫影片，小朋友聯想到之前閱讀課的內容，對應到目前發生的烏俄戰爭，了解各宗教以不同方式為止戰祈禱，「世界和平」的許願不再遙遠。

行善的宗博志工夫妻低調表示，這幾年陸續捐贈書籍與文具給「博幼基金會竹東中心」，去年才想到可以邀約孩子們來博物館參觀，對於第一批學童到訪後反映良好，他們夫妻都很開心，之後希望能邀約更多博幼的學童到館參訪，讓生命教育扎根。

世界宗教博物館以教育為發展核心之一，期望能從博物館角色出發，給予兒童及學校不同的教育體驗。館長馬幼娟感謝善心人士及志工善舉，讓偏鄉學童得以來到世界宗教博物館參觀，尚有贊助的入館門票，歡迎全台有需求的偏鄉學校可來電洽詢。

博幼社會福利基金會竹東中心帶領學童參訪世界宗教博物館，館方導覽寓教於樂。圖／館方提供
博幼社會福利基金會竹東中心帶領學童參訪世界宗教博物館，館方導覽寓教於樂。圖／館方提供

博物館 偏鄉學校

延伸閱讀

新竹男遭通緝高雄避風頭 一個動作被警盯上意外落網

紀寶如曝文夏生前唯一遺憾 離世前還說了晚安

助加強防疫 萬泰科技緊急捐贈新竹兒童3萬片抗菌口罩

新竹房價狂漲 他物色市郊房產卻擔心「這些缺點」

相關新聞

鼓勵打疫苗 桃園60歲以上就送禮券好米 學生送職棒門票

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，到早上8點為止，桃園市今天新增25名Covid-19確診者，大部分都是擴大匡列、居...

竹市無障礙微旅行報名中！專業師資帶你逛小鎮、遊山林

新竹市政府社會處第6屆「無障礙微旅行」現正受理報名。市府今天指出，今年首創找來兼具導遊、健身教練身分的醫生郭建中搭配職能...

善心人士接力贊助 新竹偏鄉童免費參訪世界宗教博物館

世界宗教博物館獲企業家參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，以小額捐款方式贊助偏鄉學童到博物館參觀的門票，在館內擔任志工的...

民進黨竹市黨部主委 鄭宏輝vs.陳建名

民進黨2年一次的黨職選舉將於5月22日登場，新竹市黨部現任主委陳建名前天才表態爭取連任，行政院政務顧問鄭宏輝昨天一早也宣...

市集 音樂會 竹縣桐花祭16日登場

竹縣桐花約4、5月綻放，縣府今年選定寶山水庫作為桐花祭主場，16日起至5月7日一連舉辦賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗、不插電音...

23億闢造橋交流道 中央全補助

國道1號增設苗栗縣造橋交流道及苗14線聯絡道拓寬案，地方爭取多年，立委陳超明昨天表示，行政院長蘇貞昌核定總工程經費23億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。