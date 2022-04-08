善心人士接力贊助 新竹偏鄉童免費參訪世界宗教博物館

世界宗教博物館獲企業家參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，以小額捐款方式贊助偏鄉學童到博物館參觀的門票，在館內擔任志工的一對夫妻也慨然負擔專車、用餐等費用，昨天讓來自新竹山區近40名孩童得以如願北上參觀「愛的星球」兒童館及常設展，體驗一場不必出國的異國文化之旅。

帶隊參訪的博幼社會福利基金會竹東中心督導林巧婷說，平常提供課後輔導，偏重在英文、數學、閱讀方面，對偏鄉孩子來說，走出教室學習，到平常不會到的地方，就是相當不同的體驗。

林巧婷說，這次來到世界宗教博物館，打開學童視野，了解到不同的宗教信仰原來跟生活息息相關。在宇創廳觀看「People」動畫影片，小朋友聯想到之前閱讀課的內容，對應到目前發生的烏俄戰爭，了解各宗教以不同方式為止戰祈禱，「世界和平」的許願不再遙遠。

行善的宗博志工夫妻低調表示，這幾年陸續捐贈書籍與文具給「博幼基金會竹東中心」，去年才想到可以邀約孩子們來博物館參觀，對於第一批學童到訪後反映良好，他們夫妻都很開心，之後希望能邀約更多博幼的學童到館參訪，讓生命教育扎根。