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桃園自來水幹管漏水影響12萬戶 13里全停95里降壓供水
自來水公司桃園市大湳廠下午發布緊急通報，因1000mm送水幹管漏水，緊急停水辦理搶修作業，停水時間今天下午4點至明天（8 日）上午7點。
停水區域包括桃園市桃園區寶慶里、南埔里、慈文里、寶安里、中正里、文中里、光興里、中興里、大興里、寶山里、永安里、長安里、長德里。
降壓區桃園區大興里、忠義里、中泰里、中德里、東埔里、西埔里、莊敬里、長德里、寶山里、南門里、中平里、中山里、永安里、龍安里、三民里、中和里、永興里、西門里、北埔里、民生里、寶慶里、中寧里、三元里、中成里、南埔里、慈文里、光興里、長美里、中路里、西湖里、龍岡里、文昌里、東山里、中聖里、文化里、汴洲里、中原里、中信里、文中里、中正里、成功里、東門里、中興里、北門里、信光里、朝陽里、青溪里、寶安里、瑞慶里、新埔里、會稽里、自強里、明德里、春日里、同安里、中埔里、長安里、同德里、大有里、文明里、南華里、武陵里、玉山里、泰山里、大業里、福元里。
蘆竹區山腳里、外社里、興榮里、錦興里、坑子里、南崁里、山鼻里、長興里、錦中里、福昌里、南榮里、營福里、吉祥里、蘆竹里、順興里、南興里、蘆興里、五福里、福祿里、瓦窯里、長壽里、羊稠里、中山里、營盤里、內厝里、福興里、正興里。大園區菓林里、三石里。
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