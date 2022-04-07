桃園未公布酒駕累犯名單 裁決處：中央還沒建好資料庫

道路交通管理處罰條例第35條2019年3月修正後，除了加重酒駕罰鍰，也得公布累犯的照片和姓名。桃園市議員黃敬平今天在議會質詢交通局，指出3月31日起就可以公布這方面的個資，台南市已經率先公布，為什麼桃園市交通事件裁決處官網看不到資料。

交通事件裁決處長張丞邦說明，因為公路總局的資料庫系統還沒有上網路，目前還沒有辦法取得相關的資料，另外酒駕是否累犯以裁決書送達的時間為依據，因此推估要到6月才能夠公布酒駕累犯的姓名和照片。

不過黃敬平對交通局的答覆不滿意，因為台南市已經在官網公布23名酒駕累犯的資料，同樣是直轄市為什麼六都只有台南市能先做到，要求交通局加快腳步。

交通事件裁決處說明，公布酒駕部分個資的法源依據，是今年1月28日修正公布的道路交通管理處罰條第35條、第35條之1，3月31日施行。第35條新增「10年內2次以上酒（毒）後駕車、拒絕酒（毒）測者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實」，交通部公路總局請各處罰機關配合辦理。

依據公路總局公文，公布時機為裁決確定後公布，但是裁決是否確定應視是否向管轄地方法院行政訴訟庭提起行政訴訟，所以需法定救濟期間屆滿1個月後未接獲地方法院通知，才能認定該裁決處分已確定，等於實務上應以裁決書送達後滿2個月仍未接獲行政訴訟才能公布。

公路總局建議各處罰機關在網站設立10年內2次以上酒後駕車，及拒絕酒測交通違規查詢專區辦理公布，公布資料內容包括姓名、身分證統一編號（部分隱碼）、照片、違規條款、違規日期、地點、裁決確定日期。

公路總局委由中華電信分公司提供第3代公路監理資訊系統相關基礎程式功能，讓各機關擷取公布需要的資訊，目前尚未完成建置。至於台南為何有名單，據了解來自不同的公部門，桃園裁決處預計最快今6月可公布第1波名單。

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