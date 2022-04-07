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台水支援頭屋簡易自來水解套？ 明天喬費率希望供水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
立委湯蕙禎（左立者）接獲苗栗縣頭屋鄉民陳情，前天在鄉公所召開協調會，希望解決頭屋村424戶簡水用戶供水問題。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
立委湯蕙禎（左立者）接獲苗栗縣頭屋鄉民陳情，前天在鄉公所召開協調會，希望解決頭屋村424戶簡水用戶供水問題。圖／湯蕙禎國會辦公室提供

苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供水不穩定，台灣自來水公司以簡水前帳未清，不願接水支援頭屋村424戶供水，立委湯蕙禎介入協調，決議朝台水切割前帳，並由頭屋鄉公所承擔的方向，希望明天喬定費率，由台水支援解決。

頭屋鄉簡水改台水供水，2019年底納入前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫，分三期改接台水，目前僅餘最後一期的頭屋村424戶未完成，近來簡水供水不穩定，台水又以簡水拖欠台水75萬8799元水費未清，不願接水支援，用戶被迫抽取地下水或買水使用，影響生活叫苦不已。

湯蕙禎接獲頭屋鄉民陳情，前天在鄉公所召開協調會，水利署、台水第三區管理處、苗栗縣政府、鄉公所人員，及50多名用戶到場，協調會湯蕙禎要求先解決民生用水需求，至於簡水積欠水費已經進入司法程序，應該分開來處理。

此外，台水供水過渡期間，由頭屋鄉長徐鑫榮暫代簡水管理委員會管理人，以頭屋鄉公所名義向台水三區管理處申請水表供水，同時成立專戶專款專管理，及繳付水費等相關事宜。

第三期前瞻計畫第一部份今年1月24日核定2950萬元，目前已設計發包，將於今年底完成工程，第三期前瞻計畫的第二及第三部份經費約5000萬元，湯蕙禎將向中央爭取一次性預算補助，並期盼與地方工程同步。

徐鑫榮說，協調會決議希望簡水明天就可以由台水支援供水，不過，簡水1度水費13元，比台水便宜，如果公所承擔，價差將造成公所入不敷出，明天將會與台水研商費率，希望達成共識正常供水。

苗栗縣 地下水 水利署

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