待轉格又畫在斑馬線上 桃園將退縮斑馬線保障騎士安全

又出現待轉格畫設在斑馬線情形，桃園中壢區中園路及忠義路口的待轉格出現有一半畫設在斑馬線上情形，讓民眾對於桃園交通設計相當不解；交通局表示，因現行方式容易讓待轉機車騎士有安全疑慮，因此決議退縮斑馬線並增加路邊人行道空間，但因人行道工程尚未施作，建議人行道完工後再調整。

今年3月時才被民眾發現位在桃園中壢區高鐵南路二段及領航北路一段路口的機車待轉格，內縮到斑馬線上，靠近人行道端的斑馬線寬度只剩一半，而市議員彭俊豪接獲民眾投訴發現，在中園路及忠義路口又出現同樣情形，讓人質疑桃園的交通工程出了什麼紕漏，期望相關單位不要再犯同樣錯誤。

中壢工務段指出，因中園路口待轉格原設置位置太過接近路口，容易造成直行車衝撞待轉機車騎士虞慮，因此先退縮此機慢車待轉區避免車禍事件發生。

交通局表示，有關中壢區中園路與忠義路待轉格配置，經路權單位中壢工務段去9月辦理現勘，為維護機慢車待轉時停等安全，決議由養護工程處打除路緣石，並退縮行穿線2公尺，不過因現況路緣石尚未打除，又調整待轉格位於斑馬線上，影響行人通行，因此建議中壢工務段仍應考量行人通行動線及安全性，於路緣石打除後調整斑馬線位置，以利行人通行。

養工處指出，預計於本月底前協助中壢工務段派工將路緣石打除並擴大斜坡道出入口。