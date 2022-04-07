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新竹縣桐花季16日開跑 邀民眾漫步賞花趣

中央社 / 新竹縣7日電

新竹桐花祭16日開跑，新竹縣政府今天表示，今年以寶山水庫為賞花主場，將辦賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗等，邀請民眾來漫步賞花，遊玩趣味活動，也感受桐花魅力。

新竹縣政府發布新聞稿，油桐花每年約4、5月綻放，今年新竹縣以4月16日到5月7日為桐花祭，並用「桐花森林遇」為主題，讓遊客能走進樹林，並體驗森林浴。

縣長楊文科指出，今年活動還結合土地公祭儀，展現客家人敬天、敬地、敬祖先，以及對於先人努力打拚的崇敬精神，也讓民眾了解客家文化。

文化局表示，新竹縣桐花祭將在4月16日於寶山鄉沙湖壢藝術村舉辦開幕式，4月16日、30日以及5月7日在寶山水庫有湖光文創市集，不插電音樂會於30日舉辦。

文化局說，目前也與寶山、芎林、北埔、新埔等4鄉鎮公所合作，推出輕旅行路線，將帶領民眾賞桐、遊走休閒農場等，也體驗客家桐花餐。

桐花祭 新竹 文化局 楊文科

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