竹北中正西路噪音車擾民 住戶盼增設固定式科技執法

新竹縣竹北市民投訴，鄰近竹北夜市的中正西路與環北路口一帶，夜間常有改裝車擾眠，住戶反映多年向縣府、派出所檢舉無果，近來希望環保局能比照中華路裝設「固定式聲音照相科技執法」。不過環保局今日回應，經可行性評估，陳情路段不符合裝設指引，目前只能配合警方加強定期攔檢稽查。

新竹縣政府為改善噪音車擾民，去年推動移動式聲音照相科技執法上路，今年再針對噪音車重點區域竹北中華路北上路段，設置全縣首支「固定聲音照相科技執法設備」，今年3月啟用，短短3周就拍到553輛分貝超標的汽機車，成績一公布讓附近區域同樣受噪音車困擾的住戶大嘆「真羨慕」。

竹北市民反應，改裝車噪音擾民問題不僅在中華路，竹北夜市附近的中正西路與環北路口一帶，每晚9點多也有大批噪音車行經，吵得住戶不得好眠，而噪音問題向縣府環保局、警方檢舉多年都沒得到有效的解決方案，批評公部門漠視市民居住品質，甚至要住戶自己加裝隔音窗，向噪音車妥協。

環保局回應，民眾陳情的路段屬於住商混和區，因道路偏小且房舍林立，除了背景噪音較高，恐干擾噪音計讀值，使白天稽查案件無效，也因店家招牌高高低低，有遮蔽視線問題，此外該路口有交通號誌，無法避免車輛因交通號誌怠速或起步噪音影響儀器判定，考量車牌辨識系統拍攝角度及其他聲音干擾等因素，所以不建議裝設「固定式聲音照相科技執法」。

環保局空污科表示，雖然陳情路段不能設固定式科技執法設備，但針對噪音問題持續配合警方在周邊路段稽查，去年接獲檢舉已通知42輛汽機車到檢，35輛檢驗合格，其餘7輛中有2輛因原地噪音超過管制標準，依據《噪音管制法》第28條開罰1800元以上、3600元以下罰鍰，還有2輛仍在通知中，另有3輛因通知逾檢，直接依同法進行裁處。

空污科指出，今年將持續配合警方於中正西路稽查，而截至4月7日已稽查共16輛機動車輛，其中1機車有改裝排氣管，但經檢驗後原地噪音未超過管制標準，未來仍將持續配合警方稽定期攔檢稽查。