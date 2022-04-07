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桃青年局智慧青農行銷課程報名開跑 傳授6領域秘訣

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園青年事務局所開辦的「智慧農業、跨域新創」增能培訓課程共有3梯次6領域的課程。圖／青年事務局提供
桃園青年事務局所開辦的「智慧農業、跨域新創」增能培訓課程共有3梯次6領域的課程。圖／青年事務局提供

桃園青年事務局所開辦的「智慧農業、跨域新創」增能培訓課程已開始報名，共有3梯次6領域的課程，提升青農相關行銷知能，邀請電商、食品企業、旅遊業者及遊樂園進行跨域合作，讓桃園青農於藍海中找出獨特的新亮點。

桃青年局今年成立桃園青創資源中心，協助及提供在地青年更多創業資源，加速市場鏈結與對接。其中，針對豐富農產特色的桃園青農，多年來持續推動行銷媒合示範計畫，今年將透過該計畫進行一系列品牌改造，與國際文化盛事合作聯名商品，讓桃園青農於藍海中找出獨特的新亮點。

而青年局自4月11日起開辦3梯次6領域的課程，從數位轉型、品牌行銷、社群媒體經營、農產品行銷包裝、電銷通路經營到休閒農場經營等，超強師資團隊組合及企業實務經驗導入，讓青農能成功銷售農產品；另外暑期將於六福村主題遊樂園進行跨域串聯型行銷合作，年底也將媒合大型企業福委會採購伴手禮，每一個行銷波段的規劃，目的都是希望能真正協助桃園在地青年。

青農朋友透過數位銷售方式，將成功拉近泥巴到嘴巴的距離，除了有效節省人力，更能透過數位的導入，直接與間接減少生產或運輸中的溫室氣體排放量，真正落實環境永續的世界議題，將邀請全家電商、農產運銷合作社等傳授行銷秘訣，有興趣民眾可上網報名https://reurl.cc/2Dqov4

桃園青年事務局所開辦的「智慧農業、跨域新創」增能培訓課程已開始報名。圖／青年事務局提供
桃園青年事務局所開辦的「智慧農業、跨域新創」增能培訓課程已開始報名。圖／青年事務局提供

桃園 青農 伴手禮 青創 電商

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