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桃園市新增6處科技執法月中上路 專抓違規迴轉、停車

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供
桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供

桃園市科技執法抓超速頗收成效，警察局今天再宣布新措施，將新增6處專門取締違規迴轉、臨時停車的科技執法設備，包括蘆竹區2處路口，桃園復興路、龜山長庚醫院前2處公車站，及平鎮民族路、楊梅楊新路2處路口，本月15日開始執法，呼籲民眾遵守交通規則。

交警大隊指出，市警局4月15日將在6處路口新增多功能科技執法，其中「違規迴轉偵測」2處位於蘆竹區中正路與榮興路口、蘆竹區國道１號南下匝道與新南路交叉路口，「公車停靠區及前後違規（臨時）停車偵測」2處在桃園區復興路83號前、龜山區復興一路長庚醫院前，「違規（臨時）停車偵測」2處則分別位於平鎮區民族路2段191號前、楊梅區楊新路與大成路口前。

交大表示，6處路口事故較頻繁，是由各分局提報選出，期望能藉此降低事故發生率，另新設備只會針對違規迴轉、停車，不會取締超速行駛。

警方統計，今年2月24日至3月7日恢復7處區間測速執法，執法一個月後發生17件事故，較去年同期未啟用前減少19件；去年9月1日啟用的20處，半年間發生200件事故，較前年同期減少162件，顯示科技執法成效卓著。

交大呼籲，駕駛人遵守交通規則，依道路交通管理處罰條例，「違規迴轉」可處600元至1800元罰鍰，「違規（臨時）停車」則可處300元至1200元罰鍰。

桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供
桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供
桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供
桃園市將新增6處多功能科技執法，專門取締違規迴轉及違規停車，15日上路。圖／交警大隊提供

桃園 交大 測速 警察

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