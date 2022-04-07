集結抗議六福村欲引進長頸鹿 動保團體提5大訴求連署

六福村提出申請從墨西哥引起長頸鹿，農委會與縣府今天上午派員前往現勘，動保團體聞訊集結抗議，認為六福村10年養死8隻長頸鹿，不應再輸入，痛批審查形同黑箱作業，既不讓動保人士列席，連動保團體舉薦的專家學者也無法參與，呼籲政府駁回申請案，並要求六福村落實現有動物福利。

據了解，農委會今天上午9時許進入園內會勘，動保團體11點便在園區大門集結抗議，一度與六福村工作人員對峙，現場也部署警力就怕發生衝突，不少遊客入園時目睹抗議場面，顯得不知所措，靠園區保全開路才引導入園。

六福村對於動保團體集結抗議不表示意見，僅重申昨天已委任律師向北檢對台灣動物平權促進會執行長林憶珊、鳥語獸躍調查員林婷憶及關懷生命協會專案主任周瑾珊等3人提出加重誹謗告訴。

今天上午包含動物平權促進會、關懷生命協會、台灣鳥類救援協會都到場表達訴求，也有民眾自發前來參與，動保團體提出5大訴求並透過網路連署，包含駁回長頸鹿引進申請、修訂野保法施行細則第25條、環保署應檢討環境教育宣傳使用現況並提出清楚規範、陸生展演動物納入「陸域野生動物活體及產製品輸出入審核要點」、新竹縣家畜所應要求六福村改善園內動物飼養狀況與場館設計不良問題。

關懷生命協會專案主任周瑾珊受訪表示，對於六福村提告感到遺憾，他們只是陳述事實，反對六福村再引進長頸鹿送死，要求農委會審查過程應公開透明，不能只有六福村與農委會雙方說了算，既使不讓動保團體加入審查，也應列席了解，才能解開疑慮，而不是用閉門審查方式加深外界擔憂。

她說，六福村既已提告就讓法院審理，希望法官能站在弱勢民眾這方，而不是財團那方，動保團體也評估反告六福村。

動物平權促進會執行長林憶珊說，六福村是合法動物展演場所，園內卻存在許多動物福利嚴重問題，她不滿審查過程不透明，外界更不清楚審查委員身分，認為缺乏民間監督機制。