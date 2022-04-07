喜憨兒啟動「母親節蛋糕募集」送愛進入五縣市偏鄉部落

一年一度母親到來，喜憨兒基金會推出「母親節蛋糕送愛募集計畫」，希望社會大眾合力替新北市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、花蓮縣等偏遠小學募集母親節蛋糕。喜憨兒指出，送愛到部落活動從2009年起推出，烘焙工場內的憨兒正為母親節蛋糕加緊練習，盼把捐款人祝福隨同蛋糕送入偏鄉學童家中。

再過一個月就是母親節，烘焙工場裡面，有人專注打麵糊，也有人小心翼翼將蛋糕送進烤箱烘焙。「媛媛，先看一遍示範，要用雙手將芋泥內餡搓圓」指導老師耐心向憨兒媛媛解說製作過程，不斷提醒她熟悉每一個烘焙步驟。

喜憨兒基金會從2009年發起「送愛到部落」，邀請社會大眾認捐憨兒糕點，再轉贈資源相對缺乏的部落小學家庭。基金會說，「送愛到部落」活動也是檢視憨兒工作成果的時機，不僅訓練烘焙專業技巧，同時讓害羞憨兒在出隊活動中跟學童互動，建立更多自信心。