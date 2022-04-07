新竹縣2022桐花祭將開跑 寶山水庫作主場辦系列活動

新竹縣桐花祭16日將開跑，今年選定寶山水庫作為主場，將舉辦賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗、不插電音樂會等系列活動，還與4個鄉鎮公所合作推出輕旅行，讓遊客能藉由小旅行賞花兼認識在地，23日更將辦寶山遶山花健行闖關活動，縣府邀請民眾一同參與。

縣長楊文科表示，油桐花每年約4、5月綻放，今年新竹縣以4月16日到5月7日為桐花祭，並用「桐花森林遇」為主題，讓遊客能走進樹林體驗森林浴，今年活動還結合土地公祭儀，要展現客家人敬天、敬地、敬祖先，以及對於先人努力打拼的崇敬精神。

文化局指出，4月16日將於寶山鄉沙湖壢藝術村舉辦開幕式，16日、30日、5月7日這3天在寶山水庫有湖光文創市集，不插電音樂會於30日舉辦，邀請客語音樂人陳瑋儒、客語金曲蕭迦勒、獨立創作歌手邱憶慈、傳統民謠創作歌手劉靜庭、客語新曲得主游怡婷、原音動力葛勒堡樂團等音樂人演出。

23日早上8點30分在寶山水庫沙湖壢咖啡館前，將舉辦水庫桐花闖闗健行，今年桐花祭還與知名插畫家辛卡米克合作，在環湖步道設置3個打卡點，民眾當天參與環湖闖關，就有機會獲得辛卡米克貓聯名贈品。

寶山、芎林、北埔、新埔等4鄉鎮公所也與文化局合作推出4條輕旅行路線，要讓遊客體驗；「芎林輕澗賞桐趣」將於4月23、24、30日及5月1、14、15日登場，以華龍社區為地點，帶領遊客賞桐、在地農產段木香菇、客家桐花餐、石板伯公等；「新埔桐花小旅行」則於4月9、10、16、17、23、24日舉辦，從吳濁流故居、巨埔休閒農場、桐花步道，以及振慶製茶、品茶等。