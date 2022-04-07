公立納骨塔重要政績 苗栗市、公館鄉啟用在即

苗栗市、公館鄉公立納骨塔（堂）啟用在即，就近在地提供骨灰櫃位，提供鄉親祭祖不用舟車勞頓，不須負擔高昂塔位費用，縣長徐耀昌等人今天勘察苗栗市公共造產納骨堂，也允諾團隊會協助鄉鎮市公所提供更優質的殯葬服務品質。

公立納骨塔被視為一些鄉鎮市長重要政績，許多地方人士也認為重要，苗栗市里長聯誼會長、福星里長鄧兆詩表示，火化晉塔已是趨勢，納骨堂有在地需求性，除了是進步的殯葬設施，往生者不必再送到外鄉鎮安奉，減輕辦理親人身後事的負擔。

根據縣府民政處統計，全縣18鄉鎮市目前銅鑼、頭屋、三灣、南庄、獅潭、大湖沒有公立納骨塔，後龍鎮與建中，而西湖有2座，竹南第2座興建中，公館鄉納骨塔（隘寮追思紀念館）案昨天取得使用執照，苗栗市納骨堂申辦使用執照中，另有3座合法私立及一些寺廟附設納骨塔。

苗栗市納骨堂在第3公墓內，占地約1公頃，工程費1.65億元，第1期啟用可以容納1萬4000多個骨灰櫃位，公所4月25日起1個月開放參觀登記，擇日辦理抽籤選位，徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人今天會勘工程，及相關設施，邱鎮軍希望縣警察局改建案必須移植的樹木，能夠種到納骨塔周邊，綠美化環境，獲得徐耀昌當場允諾。