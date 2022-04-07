嚴防汛期成災 新竹市啟動3大防汛治水計畫

梅雨季及颱風即將到來，新竹市長林智堅今天說，防範未然提前啟動防汛準備工作，2月即展開巡檢水門、抽水站等設施，並啟動「加強淹水熱點清淤維護、新建雨水下水道系統、開發雨水下水道GIS圖資系統」3大防汛治水計畫，保障市民生命財產安全。

竹市府工務處長葉時青說，排水護岸、地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組等設施汛期前巡檢工作都已完成。另針對人口稠密區域排水道，工務處更已將幹道雜物、雜草、淤積土石清除，有效清理排洪斷面，降低汛期致災風險。

不僅如此，市府執行3大區域排水防汛治水計畫，第1項為加強積淹水熱點區域清淤及維護，截至今年3月，工務處清淤已完成11處、長8046公尺，下水道及側溝清理共計17處，長度約1900公尺，也邀里長協助確認淹水點，預計4月底前完成清淤作業。

第2項為新建雨水下水道系統，市府已完成全市7成雨水下水道工程，包括竹蓮街南大路口、護城河學府路後方雨水下水道改善工程，將持續針對竹光路、天府路、聯興路口雨水下水道辦理相關改善工程，未來持續爭取中央單位經費建置完整排水系統。