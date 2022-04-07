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桃園食品業工廠紅色廢水污染水體 環保局抓元兇

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局稽查員到場順著紅色污水追查元兇。記者鄭國樑／翻攝
環保局稽查員到場順著紅色污水追查元兇。記者鄭國樑／翻攝

桃園市環保局昨天接獲陳情蘆竹區長興路三段溝渠有紅色廢水，憂心污染河川，於是立即派稽查員赴現場，循線發現某食品加工業清洗原物料桶槽後，廢水直接排入溝渠，當場依違反水污法第30條告發，可以處處3萬以上300萬元以下罰鍰。

環保局表示，接獲民眾檢舉後至陳情地點溝渠稽查，發現水色為紅橘色，現場進行檢測，雖然水質為中性且水溫正常，也未檢出銅、鎳重金屬，稽查人員未放棄，繼續往溝渠上游沿線稽查5家公司，最後在某公司後方防火巷發現有管線異常排放橘紅色廢水，經採樣，水質為酸性，找出本次污染事件元凶。

環保局指出，該工廠主要產品為食用酵素，因清明連假其製造程序異常，員工昨天上班用檸檬酸清洗物料桶沾黏的食用酵素後，直接將清洗水排至廠外溝渠，造成紅橘色廢水污染水體，違反水污法第30條當場告發，也要求業者清理溝渠。

環保局呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現污染情形，可撥打公害報案專線0800066666及（03）3354943通報，將立即派員前往稽查遏止污染。

稽查員採樣後當場檢測有無有害物質和酸鹼值。記者鄭國樑／翻攝
稽查員採樣後當場檢測有無有害物質和酸鹼值。記者鄭國樑／翻攝

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