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2022全中運、全身障運將登場 竹縣代表隊出征

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
2022年全國身心障礙國民運動會與2022年全國中等學校運動會將在4月9日及16日舉辦，新竹縣長楊文科（中）為代表選手打氣。圖／新竹縣政府提供
2022年全國身心障礙國民運動會與2022年全國中等學校運動會將在4月9日及16日舉辦，新竹縣長楊文科（中）為代表選手打氣。圖／新竹縣政府提供

2022年全國身心障礙國民運動會與2022年全國中等學校運動會將在4月9日及16日舉辦，新竹縣長楊文科今（7日）領軍授旗，並頒發選手加菜金，也期許參賽選手都能全力以赴、展現自我，為新竹縣帶回榮耀。

縣府教育局表示，111年全國身障運在4月9日至12日於台中市舉行，這次竹縣代表隊共88人出征，將角逐田徑、游泳、保齡球、特奧滾球、射擊等項目。

2022年全中運則在4月16日至21日於花蓮縣舉行，竹縣派出團本部25人、隊職員105人、選手339人，共計469人參加。參賽學校達30所，競賽項目共計16項，包含田徑、羽球、自由車、角力、柔道、射箭、射擊、拳擊、桌球、軟式網球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰、網球、擊劍及體操等項目。

教育局指出，2020年竹縣參加全國身障運共獲5金、6銀、4銅，共計15面獎牌，為歷年最佳，頒發績優選手及教練獎勵金共39萬元。2021年竹縣參加全中運獲14金、13銀、22銅，共計49面獎牌，同為歷年最佳，頒發績優選手及教練獎勵金共277萬多元。

縣府表示，為推動運動風氣及競技體育成長，今年度代表隊會經費縣府已投入628萬元，提供代表隊各項後援與資源，同時結合各校優質系統化訓練，盼能積極提升新竹縣代表隊選手表現。

楊文科表示，很高興看見今天參加授旗典禮的代表選手們都志氣高昂，希望大家在比賽時注意安全，全力以赴、展現自我，拚出好成績。為了這次的賽事，縣府也特別調整選手獎金和旅費、住宿費等，希望大家吃好、住好，也要注意防疫規定，勤洗手、量體溫，期待選手們為新竹縣奪得佳績。

縣府指出，全中運聖火傳遞同時在今天下午抵達新竹縣，將由教育局長楊郡慈率竹縣火炬手代表傳遞。

2022年全國身心障礙國民運動會與2022年全國中等學校運動會將在4月9日及16日舉辦，新竹縣長楊文科(前排中)今日領軍授旗，並與選手代表合影。圖／新竹縣政府提供
2022年全國身心障礙國民運動會與2022年全國中等學校運動會將在4月9日及16日舉辦，新竹縣長楊文科(前排中)今日領軍授旗，並與選手代表合影。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左）授旗給湖口高中三年級選手劉貞成。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左）授旗給湖口高中三年級選手劉貞成。圖／新竹縣政府提供

新竹 教育局 楊文科

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