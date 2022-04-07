助加強防疫 萬泰科技緊急捐贈新竹兒童3萬片抗菌口罩

連假期間本土病例再創新高，衛福部長陳時中昨天說半個月後將達到高峰。萬泰科技集團緊急決定捐贈新竹市3萬片兒童用「ACT銀銅鈦抗菌口罩」，並委由國民黨文傳會副主委、同時也是新竹市東區議員參選人何志勇媒合受贈單位，目前已將6000片口罩捐贈予新竹勝利堂、家扶基金會與心路基金會。

萬泰科技集團董事長特助張程閔指出，連假期間疫情延燒，為避免沒有疫苗保護的兒童，假期結束後回到校園發生群聚事件，萬泰科技緊急決定捐贈新竹市3萬片口罩，並委由何志勇媒合受贈單位。

何志勇說，他了解萬泰科技的「ACT銀銅鈦抗菌口罩」後，發現該口罩能避免二次感染，而且透氣效果好，適合兒童使用。新竹是台灣的科技重鎮，小朋友在學校被感染家長也要隔離，嚴重的話竹科還可能有停工的風險，因此非常感謝萬泰科技選擇新竹為連假後第一波受贈地區。

張程閔與何志勇昨天下午親自將6000片口罩送至新竹勝利堂、家扶基金會與心路基金會。新竹勝利堂有來參加禮拜的兒童；家扶基金會的社工訪視個案家庭時，可將口罩送給案主；心路基金會對於身心障礙孩童的關懷輔導，也需要高科技口罩的保護。

而接下來的2萬4000片口罩，何志勇預計發送至新竹市的小學與幼稚園，目前已在一一連繫。張程閔說，捐贈的動作必須跟疫情賽跑，這段時間他跟何志勇會「使命必達」。