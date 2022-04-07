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國1增設造橋交流道案23億元 行政院核定全額補助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號增設苗栗縣造橋交流道及聯絡道拓寬案23億元，立委陳超明被告知已獲行政院長蘇貞昌核定。圖／苗栗縣政府提供
國道1號增設苗栗縣造橋交流道及聯絡道拓寬案23億元，立委陳超明被告知已獲行政院長蘇貞昌核定。圖／苗栗縣政府提供

國道1號增設苗栗縣造橋交流道及苗14線聯絡道拓寬案，立委陳超明昨晚接獲行政院秘書長李孟諺電話，行政院長蘇貞昌核定總工程經費23億元全補助，地方人士走告大好消息。

高速公路電子收費政策，封閉國道1號造橋收費站公務便道，造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道，造成地方不便，2014年開始爭取設置造橋交流道，蘇貞昌2019年11月間到苗栗視察交通建設，允諾全額補助，原計畫約8億元，增加到23億元。

陳超明昨晚在臉書及LINE群組通報，接獲李孟諺電話專程告知，國道1號增設造橋交流道及聯絡道拓寬案，獲得蘇院長核定總工程經費23億通過，並且免除地方政府配合款，全額由中央補助。

陳超明說，全案改善造橋長期交通不便問題，蘇院長體恤苗栗縣政府財政困難的窘迫，全額補助相關經費，避免地方因財政問題痛失發展契機，造橋鄉親得到一個完整的公路網絡，促使地方發展再獲助力。

苗栗縣政府工務處指出，23億元計畫增設地磅站鋼橋，及順向坡整治工程等，增設南下出口及北上入口2支匝道，20億元由高速公路局施工，另苗14線聯絡道拓寬雙向4車道高架，經費約3億元，公路總局補助縣府執行。

國道1號增設苗栗縣造橋交流道案，行政院長蘇貞昌2019年11月到苗栗視察時，允諾全額補助。本報資料照片
國道1號增設苗栗縣造橋交流道案，行政院長蘇貞昌2019年11月到苗栗視察時，允諾全額補助。本報資料照片

陳超明 國道 苗栗縣

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