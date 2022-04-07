國1增設造橋交流道案23億元 行政院核定全額補助

國道1號增設苗栗縣造橋交流道及苗14線聯絡道拓寬案，立委陳超明昨晚接獲行政院秘書長李孟諺電話，行政院長蘇貞昌核定總工程經費23億元全補助，地方人士走告大好消息。

高速公路電子收費政策，封閉國道1號造橋收費站公務便道，造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道，造成地方不便，2014年開始爭取設置造橋交流道，蘇貞昌2019年11月間到苗栗視察交通建設，允諾全額補助，原計畫約8億元，增加到23億元。

陳超明昨晚在臉書及LINE群組通報，接獲李孟諺電話專程告知，國道1號增設造橋交流道及聯絡道拓寬案，獲得蘇院長核定總工程經費23億通過，並且免除地方政府配合款，全額由中央補助。

陳超明說，全案改善造橋長期交通不便問題，蘇院長體恤苗栗縣政府財政困難的窘迫，全額補助相關經費，避免地方因財政問題痛失發展契機，造橋鄉親得到一個完整的公路網絡，促使地方發展再獲助力。