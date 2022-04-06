桃園出國兩年未回人倍增 升格後首見人口負成長

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取民政局「移動的桃園－人口變動趨勢分析」專題報告後表示，截至今年2月底，桃園人口數為226萬9997人，較改制直轄市前增加21萬1669人，人口平均年齡約40.51歲，為六都最年輕的城市。

相較去年全國總人口數減少18萬5922人的負成長狀態，桃園市仍成長3584人，是去年六都唯一人口數正成長的城市，在少子化、高齡化的背景下，呈現正成長的趨勢，相當不容易。

鄭文燦說明，去（110）年桃園出生人數為2萬210人，死亡人數為1萬4158人，自然增加數有6052人；此外，依戶籍法規定出境2年以上者，應為遷出登記，尤其去年受疫情影響，代辦遷出國外人數共計1萬5434人，約為往年的3至5倍，也因此桃園去年遷入人數為10萬1473人，遷出人數為10萬3,941人，減少2,468人，呈現負成長的現象，代辦遷出是主因之一。

鄭文燦說，人口統計資料作為各局處及區公所業務參考，人口成長率不僅反映當前的施政績效，人口成長紅利也能促進企業投資。許多移居家庭選擇桃園作為追求人生夢想的第1站，市府也會持續努力，打造桃園為宜居宜業、好工作好生活的城市。

副市長李憲明表示，桃園人口數已近227萬人，雖然近年在戶籍法的影響下，逾期未返國的國民被除籍人數倍增，相信在疫情結束後，社會增加負成長的現象會改變；市府團隊會持續努力施政，讓市民有感，也讓更多人選擇桃園作為就學、就業及定居的地方。

民政局長陳靜航表示，人口移動統計資料來自各區戶政事務所戶籍登記的數據，且各項統計資料可提供政府政策制定及規畫參考。桃園市人口在103年底為205萬8328人，截至111年2月底逐年攀升至226萬9997人，雖然110年首度社會增加呈現負成長，減少2468人，但是若排除戶籍法原因，桃園人口數依舊為正成長狀態。

依據桃園市各區人口演變資料，升格後桃園區增加4萬1481人居冠，中壢區增加4萬1080人居次，接下來為八德區增加2萬8234人。以人口增加幅度排行，依序為龜山17.44%、八德15.56%及楊梅2.44%。另外，大園戶政事務所配合桃園航空城計畫居民戶籍遷出，業務量增加由民政局持續支援人力。