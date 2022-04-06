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追思頭份抗日烈士徐驤 研議市區另闢場域發揚精神

中央社 / 苗栗縣6日電

客家委員會主委楊長鎮今天出席乙未抗日英雄徐驤逝世127週年追思祭拜典禮，有感於現有頭份徐驤紀念公園位處偏郊，將研議在市區另建紀念廣場，發揚徐驤保台衛民忠義事蹟與精神。

抗日英雄徐驤是苗栗縣頭份子弟，甲午戰爭滿清戰敗，將台灣割讓給日本，1895（乙未）年日軍接收台灣之初，引發台灣各地抗日行動，當年38歲的徐驤散盡家財，與吳湯興、姜紹祖號召鄉民組織「田賦軍」共同抗日，被後世稱為「客家三傑」。

徐驤先後參與12次抗日戰役，不幸在1895年10月曾文溪之役壯烈成仁，更被推崇為「乙未戰爭」台灣抗日英雄第一人。

2010年客委會補助經費，利用頭份市濱江街綠地設置紅磚砌牆並設立徐驤銅像，刻文詳述徐驤在1895年參與的12場戰役史蹟；多年來，苗栗縣政府及頭份市公所每逢農曆3月6日、徐驤冥誕，都舉辦追思祭拜儀式。

客委會主委楊長鎮今天出席追思活動，與苗栗縣副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、苗栗縣徐氏宗親會等共同上香祭拜，緬懷徐驤抗日義行。

楊長鎮接受媒體聯訪表示，徐驤是台灣歷史中重要的民族英雄，但目前徐驤紀念公園地點較少年輕市民活動，為了讓民眾都能夠了解徐驤壯烈成仁的英勇事蹟，將與頭份市公所研商協調在頭份鬧區尋找一處人潮聚集的地方，另闢設置徐驤紀念場域，以發揚烈士衛民保台的精神。

抗日 苗栗縣 戰爭

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