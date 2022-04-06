石門水庫漲停車費電子收費4月9日上路 民代質疑要求再緩

桃園市石門水庫入園車輛停車費漲價及改採電子感應收費系統，將自本月9日起上路，周邊7區鄉鎮居民至今約2萬人完成車輛入園優惠登記，大溪、龍潭民代仍對新制提出質疑或要求暫緩上路，市政府觀光旅遊局今天下午表示，地方提出疑慮和意見，將在新制實施半年後檢討改進。

市府觀旅局、水利署北區水資局實施石門水庫入園停車收費調漲，機車50元、小車120元、遊覽車400元，配合電子感應收費新制， 免費車輛入園停車測試最後3天，車輛入園電子感桿迅速升降，入園行車順暢，不少民眾開車前往，觀旅局統計，周邊7區鄉鎮居民登記車輛入園免費優惠約達2萬人，該局表示，符合資格的7區鄉鎮住民均可隨時申辦優惠。

面對石門水庫入園優惠新制即將上路，民進黨籍市議員陳治文堅持新制配套措施完成前應暫緩上路，她認為，住民陳情車輛登記在配偶或直系親屬名下或車輛登記公司行號名下，均無法申辦，入園未滿30分鐘免收費等疑問和配套改善之前，新制應暫緩實施，不應急上路。