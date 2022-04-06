追尋阿公留下遺願與思念 大學生成最年輕社區總幹事

新竹市21歲大學生張誠恩2年前阿公因病過世，留下一間祖傳代為管理的百年小廟（新竹香山大庄鳳安廟），他為了瞭解廟宇歷史，展開大量田野調查，找耆老懇談，甚至建立廟宇粉專，這份追尋阿公留下遺願的用心與思念，感動許多地方耆老，剛好協會總幹事屆臨退休，張便接下總幹事一職，甚至發揮所學，帶同學進入社區幫忙，成為竹市社區發展協會最年輕的總幹事。

張誠恩說，香山社區發展協會每周二會在大庄里民活動中心設置關懷據點，邀請社區長者一起來上課，包括讓長者做伸展筋骨的運動或手作課程、趣味遊戲，他每周都會到社區幫忙，也學習長者們的需求。

此外，每周一至五也會聘請退休教師協助弱勢孩童課後輔導和伴讀，並提供點心給孩童吃，及舉辦寒暑假辦營隊，社區就像孩子的家般，張誠恩與志工及老師也都投入這項弱勢學童的課後照顧工作。

張誠恩指出，他會接下社區總幹事一職是因為阿公的緣故，阿公2年前因病過世後，留下一間祖傳代為管理的百年小廟（新竹香山大庄鳳安廟），張誠恩為了解更多有關這間廟的歷史，展開大量田野調查，到處找地方耆老懇談，才拼湊出廟宇的概略輪廓，並由他替廟建立臉書粉專，分享廟中大小事。

張誠恩說，正巧社區總幹事因年事大要退休，認為可藉此注入年輕活水，因此他無償接下該工作，雖然身兼學生身份，但他並沒有影響課業，甚至發揮所學，帶同學進入社區幫忙。

張誠恩表示，他選擇就讀私立大學景觀建築系，其大二時通過教育部創新創業教學計畫申請，取得10萬元補助款，和其他3名同學一起成立了「生態圈」有限公司，從事木工設計與製作，更為學校園遊會製作5台餐車，且參與系上USR計畫（大學社會責任實踐），在新竹縣新埔鎮深入農村，進行社區營造工作。

即使是大學生擔任社區總幹事，他也兼顧學業與社區工作，透過實踐與參與累積社會經驗，可落實學用相符，讓他透過社區長者的實際需求，提升學習能力。