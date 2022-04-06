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國土計畫太難了 苗縣府多管齊下追求最大效益

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國土計畫攸關將來非都市⼟地使用，苗栗縣政府4月將辦理8場次規畫說明會，希望發民眾充分了解，並發揮土地積極效益。記者范榮達／攝影
國土計畫攸關將來非都市⼟地使用，苗栗縣政府4月將辦理8場次規畫說明會，希望發民眾充分了解，並發揮土地積極效益。記者范榮達／攝影

國土計畫攸關將來非都市⼟地使用，苗栗縣政府團隊原住民族事務中心委託規畫部落土地利用，另辦理西湖鄉、卓蘭鎮鄉村地區整體規畫，及分區8場說明會，希望發民眾充分了解，並發揮土地積極效益。

苗栗縣國土計畫去年4月30日公告，模擬「國⼟保育地區」9萬2727公頃，「海洋資源地區」17萬2727公頃，「農業發展地區」7萬8909公頃，「城鄉發展地區」9361公頃，法定期程必須於2025年4月30國土功能分區圖公告，未來土地開發與利用均將依新的管制規定辦理。

縣府指出，國土計畫影響都市計畫內土地不大，最主要是衝擊非都市計畫土地，現況畫設11種使用分區及19種使用地，管制較為消極，將轉換較為積極的國土功能分區，縣府正緊鑼密鼓辦理規畫作業。

其中，南庄鄉、獅潭鄉地處飲用水水源水質保護區，縣府爭取10處、53公頃原住民部落，優先畫設農業發展地區第4類，原住民族事務中心委託規畫中，此外，西湖鄉正辦理鄉村地區整體規畫，卓蘭鎮也會近期啟動。

縣府表示，國土計畫太過複雜繁瑣，雖程序沒有規定要辦理規畫說明會，縣府今天起仍分區排定8場次，宣導說明政策，希望鄉親進一步了解，並蒐集各界想法與意見，據以參考規畫國土功能分區，定案前還會公開展覽及公聽會。

8場次規畫說明會都排在晚上6點半，分別於4月6日在苗栗市中苗社區活動中心，7日在三義鄉雙湖活動中心，13日在大湖鄉明湖村活動中心，14日在竹南鎮公所3樓大禮堂，20日在頭份市蟠桃社區活動中心，21日在苑裡鎮苑北社區活動中心，27日在南庄鄉公所3樓禮堂，28日在泰安鄉公所3樓禮堂。

原住民 南庄 苗栗縣

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