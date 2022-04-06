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苗栗縣日落大道觀景台開工 盼夏季最佳時刻完工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線通霄新埔交流道筆直朝向大海，素有「日落大道」美名，縣府辦理「日落大道休憩園區」，首期工程盼在夏季前完工。圖／苗栗縣政府提供
台61線通霄新埔交流道筆直朝向大海，素有「日落大道」美名，縣府辦理「日落大道休憩園區」，首期工程盼在夏季前完工。圖／苗栗縣政府提供

台61線通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，曾獲全台最美十大景觀公路票選第一，但民眾為拍照亂象橫生，縣府規畫「日落大道休憩園區」，第1期工程貨櫃觀景台、公廁、販賣區去年原已發包，但因用地取得並配合瀕絕植物移植，直到最近才開工，縣府強調將在夏季前完成，讓遊客在夏日最佳時機賞景。

台61線西濱快速公路白沙屯交流道到通霄交流道路段在2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的匝道筆直面向大海，落日景致迷人，通車後成為爆紅攝影熱點，公路總局辦全台最美景觀公路票選，新埔交流道的落日美景成為代表圖片，網路票選一路領先，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，常出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象，縣府為此規畫觀景台工程。

苗栗縣文化觀光局指出，由於中央支持將觀景台工程擴大為「日落大道休憩園區」，因此面積增為1.7公頃，兩期工程總經費共3億2700萬元。第1期規畫有貨櫃觀景台、公廁、販賣區，現已開始施工，期望能趕在夏季前開放，讓民眾有一處最浪漫的場域能觀賞落日入海。

文觀局指出，首期1200萬元經費工程去年9月原已發包，但配合土地撥用程序，另外林務單位也在當地進行瀕絕植物的移植保育工作，因此才會推遲至月前開工。

文觀局觀光發展科指出，公路總局當初闢建西濱通往台1線的新埔聯絡道，完工後發現落日竟筆直朝公路向下西沉，形成海天一線的絕美景色，因公路朝向大海的方向與日落移動的軌跡，冬季時夕陽會落在公路南邊，隨時間漸往北移動，夏季時太陽剛好移至公路西方，觀賞日落最佳時機在夏季5至7月間。

「日落大道休憩園區」首期觀景台等工程，縣府盼在夏季前完工，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
「日落大道休憩園區」首期觀景台等工程，縣府盼在夏季前完工，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
「日落大道休憩園區」首期觀景台等工程，縣府盼在夏季前完工，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
「日落大道休憩園區」首期觀景台等工程，縣府盼在夏季前完工，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
台61線通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，曾獲全台最美十大景觀公路票選第一。圖／攝影工作者張文煥提供
台61線通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，曾獲全台最美十大景觀公路票選第一。圖／攝影工作者張文煥提供
台61線通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，曾獲全台最美十大景觀公路票選第一。圖／攝影工作者張文煥提供
台61線通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，曾獲全台最美十大景觀公路票選第一。圖／攝影工作者張文煥提供
日落大道觀賞夕陽入海的視景軸線。圖／苗栗縣政府提供
日落大道觀賞夕陽入海的視景軸線。圖／苗栗縣政府提供

西濱快速公路 違停

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