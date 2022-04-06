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縣定古蹟新埔潘屋成立駐點工作站 將作為類遊客中心

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
駐點工作站「金和號」成立，與潘家商號金和號同名，有傳承歷史記憶意味。記者巫鴻瑋／攝影
駐點工作站「金和號」成立，與潘家商號金和號同名，有傳承歷史記憶意味。記者巫鴻瑋／攝影

有百年歷史的新竹縣縣定古蹟「新埔潘屋」經過整修，去年對外開放參觀，文化局進一步將其打造成有類似遊客服務中心功能的空間，今天正式成立駐點工作站，未來將不定期舉辦展覽、議題工作坊，讓新埔潘屋不只是景點，也能成為街區治理的基地。

新埔潘屋是由新埔潘家先人潘庶賢於1815年奠基，並在1861年修建成如今一堂四橫的建築規模，建材大量採用紅磚及花崗岩具防禦作用，是新埔重要的建築代表之一，1985年被公告為古蹟，2018年耗資近億元展開修復，去年正式竣工對遊客開放。

縣長楊文科表示，新埔鎮是新竹縣客籍人口密度極高的鄉鎮，早期曾經商賈雲集鼎盛一時，當時新埔市街內興建了許多優美的傳統街屋、宗祠及家廟建築。

新竹縣文化局為推動新埔成為再造歷史現場基地，選擇新埔潘屋作為專案計畫駐點，成立工作站名為「金和號」，今天上午正式揭牌，遊客來到新埔潘屋除了可參觀古色古香的建築，還能藉展覽認識新埔潘屋及新埔鎮歷史文化。

文化局長李安妤表示，工作站是以潘氏家族貿易商號「金和號」命名，金和號過去從事糕餅、製油、雜貨生意，不僅是潘家重要歷史，也乘載新埔的發展軌跡，因此遊客來訪除了可了解潘屋背後的家族故事之外，更可以進一步了解新埔的在地故事。

工作站金和號成立後，除了有新埔趣味故事展示，也會不定期舉辦主題展覽、地方空間文化相關議題工作坊，遊客來到新埔潘屋也能坐在庭院中休息、留影，體驗客家文化，文化局也希望藉由工作站帶動新埔鎮的城鄉空間治理與發展。

金和號將在每周四、五、六的下午1點到6點開放，相關資訊可洽臉書粉絲頁查詢

縣定古蹟新埔潘屋去年完成整修，是新埔鎮重要的建築代表之一。記者巫鴻瑋／攝影
縣定古蹟新埔潘屋去年完成整修，是新埔鎮重要的建築代表之一。記者巫鴻瑋／攝影
縣定古蹟新埔潘屋去年完成整修，是新埔鎮重要的建築代表之一。記者巫鴻瑋／攝影
縣定古蹟新埔潘屋去年完成整修，是新埔鎮重要的建築代表之一。記者巫鴻瑋／攝影
新埔潘屋經過整修，內部打造成舒適空間供遊客休息、拍照。記者巫鴻瑋／攝影
新埔潘屋經過整修，內部打造成舒適空間供遊客休息、拍照。記者巫鴻瑋／攝影
縣定古蹟新埔潘屋去年完成整修，是新埔鎮重要的建築代表之一。記者巫鴻瑋／攝影
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結合在地青創餐飲業者「咖啡羊行」，打造有新埔在地記憶的味道，楊文科也鼓勵年輕人返鄉。記者巫鴻瑋／攝影
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文化局 建築

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