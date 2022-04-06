雪山4月3日飄雪真美 山友直呼好幸運賞到4月雪

雪山4月3日受到東北風及華南雲雨區東移影響飄雪，圈谷積雪達10多公分，山友讚嘆潔淨白雪真美，直呼好幸運看到4月雪，不過，連日來氣溫回升，融雪速度較快，部分路線結冰及溼滑，雪霸國家公園管理處提醒山友注意安全。

臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」有山友分享，4月3日上午6點左右雪北山屋開始飄雪，還有美麗的高山雪景，並雀躍欣賞到難得的4月雪，不過，積雪消融很快，有山友4月5日大霸往霸南山屋方向，霸基有冰無法通過，另有人滑落邊坡，還有並無大礙。