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雪山4月3日飄雪真美 山友直呼好幸運賞到4月雪
雪山4月3日受到東北風及華南雲雨區東移影響飄雪，圈谷積雪達10多公分，山友讚嘆潔淨白雪真美，直呼好幸運看到4月雪，不過，連日來氣溫回升，融雪速度較快，部分路線結冰及溼滑，雪霸國家公園管理處提醒山友注意安全。
臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」有山友分享，4月3日上午6點左右雪北山屋開始飄雪，還有美麗的高山雪景，並雀躍欣賞到難得的4月雪，不過，積雪消融很快，有山友4月5日大霸往霸南山屋方向，霸基有冰無法通過，另有人滑落邊坡，還有並無大礙。
雪霸副處長陳俊山說，園區雪季3月結束，雪山上沒有志工服務，不過，根據山友的分享，4月3日降雪頗大，圈谷有積雪10多公分，雪霸處沒有最晚下雪的紀錄，2年前的4月6日也曾降下4月雪，還有山友分享10幾年前，雪山最晚到5月底還飄雪。
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