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竹市社宅「中雅安居」決標 640戶年底開工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市首座社會住宅「中雅安居」模擬圖。圖／市府提供
新竹市首座社會住宅「中雅安居」模擬圖。圖／市府提供

新竹市首座社會住宅「中雅安居」由國家住宅及都市更新中心與市府共同合作，市府今表示，該工程預算超過32億元，預計興建地下3層、地上21層、 總戶數640戶，規畫一樓有百坪綠映空間，研擬非營利幼兒園、日照中心進駐，將提供兼容多元共居的宜居環境。全案預定年底前動工，2026年完工。

市府都發處指出，「中雅安居」住宅社區占地3000坪，位於市區經國路與延平路交叉口，面臨千坪凌雲公園，離台一線、公道三及東西向快速道路僅10分鐘車程，鄰近學區包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，周邊還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等，具備良好生活機能及通勤便利性。

都發處說，「中雅安居」社區大樓採雙塔設計，每棟地下3層、地上21層、總戶數640戶，社區臨路退縮百坪開放空間且種植大樹，提供居民樹蔭步行空間。因應高齡化社會，同步規畫設置非營利幼兒園、日照中心等，創造全齡友善的居住環境。

國家住宅及都市更新中心規畫，「中雅安居」採公辦公營，只租不售，主打優質物業設施管理，房型包含套房、二房、三房，格局方正採光、通風佳，房間戶戶有窗，符合消防、公共安全及耐震標準，一戶一機車位。租金訂定將參考區域行情訂定。

都發處表示，為提升施工品質及效率，「中雅安居」首採預鑄工法，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，取代現場施工，配合揚重機械使用，可減少施工噪音及粉塵，提升工地環境品質。除能簡化工地現場作業，期望改善因人口老化、勞工年齡斷層，導致營建業缺工的情形，並帶動產業升級。

新竹市首座社會住宅「中雅安居」模擬圖。圖／市府提供
新竹市首座社會住宅「中雅安居」模擬圖。圖／市府提供

幼兒園 都市更新 新竹

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