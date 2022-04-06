苗栗坤輿掩埋場爭議未歇 民代籲勿放水、包庇

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議未歇，中央與地方民代今天與反坤輿事業廢棄物自救會今開記者會指出，中央環保署和地方苗栗縣議會已白紙黑字要求，在坤輿相關爭議未解和行政訴訟有結果前，苗栗縣府不可以核准坤輿的試運轉許可，否則苗栗縣府的同意許可就是公然放水，讓人懷疑檯面下不為人知的動機。

民進黨立委洪申翰表示，一個廢棄物掩埋場的申設，需要經過三道許可程序，分別是同意設置、試運轉測試和同意處理，而廢棄物掩埋場的試運轉測試，實際上就是讓廢棄物倒進掩埋場計算處理量，苗栗縣府怎能在爭議未解決、行政法院訴訟也正進行中，還沒釐清坤輿到底要不要做環評，就讓廢棄物進場，「這不是包庇什麼是包庇？這不是放水什麼是放水？」

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫表示，坤輿廢棄物掩埋場根本沒有經過環評審查，掩埋場的塑膠布和設施等都超過20年壽命，老化、脆化的設施絕對無法防止廢棄物溶出，指出如果汙水滲入地下水層讓灌溉水源被污染，必定會毀滅村民的生存環境。

苗栗縣議員曾玟學表示，縣議會在不久前的臨時會中，正式提案且多位議員連署，要求環保局在釐清爭議及行政訴訟判決前，不得准予坤輿掩埋場展延及試營運申請，該提案更是無異議通過，在爭議未決且訴訟尚未判決的狀況下，不得通過試運轉申請，勿把議會決議當空氣。

洪申翰等人也發出四點訴求，分別是苗栗縣府應遵從環保署4月1日函文，在坤輿爭議未釐清和行政訴訟判決前，應該要做合法性和正確性的通盤評估。並遵守縣議會3月18日無異議通過的決議，不得准許展延及試營運申請。

另外，苗栗縣議會國民黨籍議長鍾東錦作為議會的大家長，應共同呼籲縣府遵守議會決議；所有有意角逐苗栗縣長之參選人，都應對坤輿事業廢棄物掩埋場表態，在爭議未解前反對坤輿事業廢棄物之試營運，共同守護龍昇村鄉親。