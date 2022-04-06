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楊梅休息站便道開放供使用？交通局：4月中討論

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾盼桃園楊梅休息站便道開放，減少通勤壅塞交通問題。記者翁唯真／攝影
民眾盼桃園楊梅休息站便道開放，減少通勤壅塞交通問題。記者翁唯真／攝影

楊梅休息站去年底啟用，不過現在只有楊梅交流道有往南下的銜接口，讓位在校前路那側要南下民眾須繞道，相當不便，因此民眾及地方民代盼開放楊梅休息站便道，減輕上下班尖峰時間交通負擔，桃市府交通局指出，相關局處將在月中旬開會討論可行方案，盡快達成共識。

市議員涂權吉指出，楊梅交流道周邊交通尖峰時段塞車是存在已久問題，開設便道不但可以節省南下用路人的時間，民眾也不需繞一大圈經過市區才能從楊梅交流道上國道，讓大量車流回堵，加上先前桃園市長鄭文燦也曾在楊梅休息區啟用時提到開設便道事宜，會盡力替民眾向相關單位協商。

交通局表示，現在只有楊梅交流道有往南向路口，而校前路交流道那民眾就須繞一大圈至楊梅交流道，因此地方居民及交通局才會想要開放楊梅休息站便道，不過因為校前路294巷進去會直接穿越過國道警察楊梅分隊的門口，因此公警隊當然不希望開放民眾上下班尖峰時間使用，也希望真的有洽公需求的民眾再進出。

交通局說，楊梅休息站位置小，停車空間也不多，若大量車輛使用，而停車的人要倒車或是停車等，可能會出現回堵問題，反而失去當初設置休息站的意義，但還是會盡力替民眾協調申請，會在這個月中採取線上會議方式，盡快達成共識。

民眾盼桃園楊梅休息站便道開放，減少通勤壅塞交通問題。記者翁唯真／攝影
民眾盼桃園楊梅休息站便道開放，減少通勤壅塞交通問題。記者翁唯真／攝影

國道 警察 桃園

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