任內最後1次兒藝節今閉幕 林智堅眼光泛淚致謝
新竹市長林智堅任內推動辦理兒童藝術節「風的運動場」，任內最後一場在今天畫下句點，市府統計開園3天吸引來自全台21萬人次湧入。林智堅今天在閉幕式致詞時眼光泛淚，感性表示，兒藝節7年陪伴數萬名孩子長大，心中有些不捨，也希望未來由好的市長繼續帶領，讓新竹市的孩子有愉快的童年。
市府今天下午在左岸水源草原會場舉辦兒藝節閉幕式，由FOCA福爾摩沙馬戲團員帶領小小孩扮裝進場，呈現兒藝節經典主題，從2016伊索動物園動物裝、2017及2019征服天空小飛官、2018濕地國小螃蟹及探險員至2022宇宙小小太空人，氣氛歡樂。
林智堅更帶領一級局處長上台鞠躬揮手，眼角閃淚光，他感謝同仁與志工的努力，讓風的運動場成為新竹最具品牌的兒童節活動。林也說「新竹市兒童藝術節如同自己的孩子，從0歲養到7歲」，每年看到孩子的笑容，就是活動舉辦最大的動力與收穫。
他說，每年兒藝節面臨不同挑戰，今年挑戰更是大，老天爺疼惜台灣帶來豐沛雨水，讓台灣免於乾旱之苦，不過連日大雨讓場地變濕滑泥濘，全體同仁總動員，在短短不到48小時，現場鋪上600塊木棧板與級配碎石，只為讓孩子及家長們安心玩樂。
文化局長張馨之說，今年兒藝節以「宇宙」為主題，打造6大獨創遊具，活動從4月1日起登場，雖然連假前2日因雨取消開園，但昨天與今天都是晴朗好天氣，入園民眾絡繹不絕，統計為期3日的兒藝節共迎來全台近21萬人次參與。
林智堅致謝多達1200位志工參與活動，許多人連續6年在兒藝節服務，志工成員更跨越三個世代，年紀最小只有15歲、最長超過80歲，身上穿著粉色背心，臉上雖掛著口罩，仍隱約能從上揚眼角感受到笑容，讓大小朋友們感受到新竹人濃濃的人情味。
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