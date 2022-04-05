桃園彩色海芋季吸睛 清明連假逾23萬人次到訪

桃園彩色海芋季首周在清明連假開展，雖開幕當天陰雨綿綿，但從隔天天氣逐漸轉好，觀賞人潮也逐漸湧入。農業局統計，截至今天中午已衝破23萬人次到訪。海芋季展期至17日止，第2周主題「勇芋愛河大挑戰」，將有迪士尼音樂會、戀人限定闖關等活動。

今年桃園彩色海芋季共種植7.2萬株彩色海芋，多達15品種、9種顏色，其中更有特殊的白紫色、紫色、黑色品種，搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造6公頃的浪漫花海。花田中也設計8大裝置藝術，以愛神為主題，結合東西方神話中代表性愛神，創造期間限定的網紅景點。

農業局表示，首周連假遊客人潮逾23萬人次，本次活動首次規畫特色藝文市集，打造在地產業的亮點，假日期間現場也安排手作香草茶、玫瑰花饅頭、香草組合、手作花壽司等DIY手作活動與民同樂。