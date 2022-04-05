山泉水大腸桿菌超標 苗環保局：未煮沸飲用恐腸胃疫病
苗栗縣政府環局局公布頭份市石觀音山泉水大腸桿菌群超標10倍，但民眾取用仍絡繹不絕，環保局提醒民眾要煮沸後飲用，否則可能引發腸胃方面疾病。
環保局列管全縣5處山泉水熱門取用地點，3月8日、9日抽驗結果，3處不符合飲用水水源水質標準，其中，頭份市石觀音大腸桿菌群超標10倍，環保局指出，大腸桿菌群常見於人與動物腸道，糞便中亦含有大腸桿菌群，常作為評估水質細菌性指標，檢測到大腸桿菌群時，代表水源可能受到糞源汙染。
飲用水中若大腸桿菌群指標超標，可能引發腸胃方面的疾病，籲請民眾勿任意抽取地下水飲用，家戶供飲用的蓄水池或水塔內，不得混接自來水以外之供水，蓄水池、水塔及家戶管線定期清理與維護，如仍有疑慮時，可煮沸後飲用。
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