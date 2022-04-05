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苗栗前縣長傅學鵬宗族掃墓 防疫分流400人參加

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族今天清明節在公館鄉來台主常達公清河墓園掃墓，連續3年受到疫情影響，子孫400人祭祖，雖規模不如往年，豬、羊、牲禮及鮮花、水果祭祖，饒富慎終追遠意義。
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族今天清明節在公館鄉來台主常達公清河墓園掃墓，連續3年受到疫情影響，子孫400人祭祖，雖規模不如往年，豬、羊、牲禮及鮮花、水果祭祖，饒富慎終追遠意義。

苗栗縣前縣長傅學鵬宗族今天清明節在公館鄉來台主常達公清河墓園掃墓，連續3年受到疫情影響，子孫400人祭祖，雖規模不如往年，豬、羊、牲禮及鮮花、水果祭祖，饒富慎終追遠意義。

傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，目前18世到24世7代人，今天現場演奏八音，三獻禮祭祖，場面相當壯觀。

傅學鵬宗族掃墓過往動輒上千人，但連續3年受到新冠肺炎疫情影響，今年防疫要求配戴口罩，並採取分流，各房派代表，減縮至400人參加，宗親會發送80歲以上長輩敬老金，頒發高中以上獎學金，及生育津貼，取消中午墓園辦桌聚餐。

掃墓雖從客家傳統元宵節後一天，改為清明節，有些子孫已經不會講客家話，但全程使用客家話，還有清河墓園興建緣起，及各世字輩碑文，在在希望後代子孫了解自己的血緣承先啟後。

疫情 清明節 客家話

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