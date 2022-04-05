桃園航空城優先拆遷戶等無社宅安置 市府：5月底可入住

桃園市蘆竹2號社會住宅工程延宕，連帶影響航空城優先拆遷戶不能順利入住安置，等不及的就在外面另外租房子，放棄不用花錢的社宅，不然就是留在原來的住家遲遲等。市議員徐其萬日前在議會質詢優先拆遷戶到底什麼時候可以入住社宅，都發局長盧維屏、住宅發展處長莊敬權強調示5月底一定可以入住。

徐其萬指出，社會住宅因為疫情、缺工還有原物料上漲等因素，工程進度普遍延宕，位在蘆竹區大新路的蘆竹二號社宅（原建國14村）本來1年半甚至兩年前就要完工，拖到現在還沒有辦法完成，這個社宅建案原先被規畫安置航空城計畫願意配合政府的優先優先拆遷戶，計畫安置近兩百戶，不過因為工程完工期程一延再延，有些安置戶因為要配合政府拆遷工程，只好自己在外面找房子。

拆遷戶抱怨，雖然配合政府同意優先拆遷有獎勵，在外面租房子也有補貼，不過一開始享有現成的社會住宅可以暫時先居住，省掉找房子租房子的麻煩，等到航空城完成徵收開發作業，取得政府發還土地產權以後就可以蓋房子，沒想到社宅工程比預定地完工期程慢這麼多，只好放棄。

徐其萬說，航空城拆遷戶預計今年8月開始街廓產權抽籤作業，明年3月可以取得區段徵收發還的土地所有權狀，到時候拆遷戶（地主）就可以蓋房子，沒想到用來安置拆遷戶的蘆竹2號社宅工程拖這麼久，不但影響拆遷戶的權益，工程延宕市政府蓋社宅的成本也會跟著增加，得不償失。

住宅發展處表示，蘆竹2號社宅已經拿到使用執照，保證5月底可以入住，開社宅有416戶，規畫200戶安置航空城優先拆遷戶，另外216戶已經完成其他符合資格的民眾申請作業，如果航空城優先拆遷戶用不了200戶，到時候剩下的會再撥給一般承租戶候補的民眾。