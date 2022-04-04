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竹縣府規畫優化全縣用路環境 已與各鄉鎮市公所會談

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣規畫優化用路環境，提升提升民眾騎行車安全。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣規畫優化用路環境，提升提升民眾騎行車安全。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府為提升交通安全，持續精進道安作為，希望有效降低全縣車禍肇事及傷亡人數，上月31日由交旅處邀集13鄉鎮市公所及工務處等單位討論，規畫今年就車道標線配置調整、交叉路口幹支道區分、機慢車停等區，和優先（專用）道等逐步調整，強化新竹縣行車安全。

據統計，新竹縣去年死亡及受傷交通事故為992件，雖較前年減少224件，但整體來說仍有相當必要改善行車環境的狀況，例如推行巷道速限30公里、車道縮減減低行車速度、調整路面邊線縮小路肩、避免機慢車駛入誤區、易肇事路口改善，以及左轉專用車道等。

交旅處指出，由於經費預算考量，今年施作重點預計放在各級道路養護刨鋪的階段，交旅處要求工務處及各鄉鎮市公所於每年進行道路刨鋪時，不得再遵循過去僅以「復舊」方式處理，必須在刨鋪前重新檢視路口及路段標誌及標線等，確實依照交通部及營建署最新法規與指導原則重新檢視，必要時也可邀集有關單位協助共同討論。

交旅處希望藉由與縣內13鄉鎮市公所、工務單位面對面討論，更直接清楚地溝通各地道路改善狀況，透過道安會議結合縣府和鄉鎮市公所共同努力，逐年一步一步改善全縣的交通環境，降低事故發生率，提升人車安全。

新竹 車道

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