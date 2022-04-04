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連假出遊潮！北埔老街人潮滾滾 擂茶、柿餅試吃夯

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北埔老街遊客人潮滿滿，不少民眾採買在地名產，店家也熱情推銷。圖／讀者提供
北埔老街遊客人潮滿滿，不少民眾採買在地名產，店家也熱情推銷。圖／讀者提供

新竹縣北埔老街迎來4天連假出遊高峰，老街被遊客擠得水洩不通，不少在地小吃名店攤前更擠滿採購人潮，尤其擂茶、柿餅更是伴手禮首選，還出現台3線因車多回堵情況，不過在警方動線維持下，並未出現交通大打結。

現場直擊，北埔老街今天人潮滿滿，特別是慈天宮前更是萬頭攢動，廟前街幾乎被遊客塞滿，民眾大包小包採買名產，客家米食香味難擋更讓遊客當街吃了起來，諸如客家菜包（草仔粿）、發粄（黑糖糕）更是一籠接著一籠出爐沒有停歇。

遊客也紛紛擠在知名擂茶店前品嘗試喝，就連柿餅攤也是大排長龍，粄條店用餐民眾更是從店內排到店外，不過老街周邊車輛同樣一輛接著一輛駛入，北埔公有停車場已經完全爆滿，還有私人停車場更是從平時50元漲到100元，仍有車輛排隊等候進場。

竹東警分局加派警力疏導，進入北埔街區的車輛須改走中山路，出街區的車輛則由中正路離開，現場交通動線明確，因此並未如過去連假交通大打結的情況出現；為確保遊客步行安全，包含南興街、北埔街、廟前街都管制禁止車輛進入。

北埔 老街 柿餅

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