內灣人潮滿滿回堵到合興車站 估千車湧入老街觀光

清明連假第3天新竹終於放晴，今天上午內灣老街便湧現觀光車潮，據當地店家指出進入老街較壅塞，已經回堵到合興車站，停車場也是停滿大小車，建議遊客可以改走增昌大橋到永豐橋的替代道路，避開塞車路段。

內灣老街昨天就已湧現遊客，今天天氣晴朗人潮更多，卡丁車賽車場更是人潮滿滿，而內灣老街公有停車場則是已滿位，遊客如有停放車輛需求必須排隊等候，或是改停私人收費停車場及防汛道路路邊停車格。

目前縣道120線內灣老街到合興車站因沿線景點多，人車也多，已經出現停滯情況，回堵長度約5公里，橫山警分局已派警力在主要路口維持交通疏導，包含永豐橋、內灣橋往老街路口，民眾需配合警方指揮。

此外，尖石鄉往內灣老街同樣出現壅塞，台3線橫山、竹東、關西路段也出現車多情況，民眾如前往內灣老街可由橫山九讚頭改走增昌大橋到永豐橋防汛道路，避開縣道120線塞車路段。